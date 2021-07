Francesca Fialdini distrugge Mara Venier: crudeltà allo stato puro per la conduttrice

La bionda giornalista della Rai è rimasta molto incredula del comportamento di Mara Venier nei suoi confronti.

Francesca Fialdini, conduttrice tv (Instagram)

Francesca Fialdini è una conduttrice che ha iniziato la sua carriera come speaker radiofonica. Periodo, quello, che le ha permesso di farsi esperienza, e approdare poi anche in televisione. In effetti, subito dopo gli studi universitari, è entrata a far parte della redazione di alcune emittenti.

Successivamente, ha avuto modo di presentare svariati programmi di punta della Rai come, tra gli altri, per esempio, A sua immagine, Uno mattina, Zecchino d’Oro, e il recente Speciale fame d’amore. Insomma, di strada ne ha fatta.

In questo periodo, per di più, è ancora al timone di Da noi a ruota libera, uno show che passa la parola a tutte quelle donne che, in un modo o nell’altro, sono state capaci di emergere e di distinguersi nei più disparati settori. Una trasmissione molto seguita che recentemente è anche riuscita a battere gli ascolti della D’Urso.

Ma c’è un ma. A quanto sembra pare che in particolare una signora della tv non nutra affatto una grande simpatia per Francesca. Ebbene, come da titolo, si tratta proprio di Mara Venier. Di sicuro, la bella giornalista questo proprio non se lo aspettava. E, da quanto sembra, pare anche essere rimasta molto sorpresa da un certo atteggiamento della Venier.

La giornalista ha usato parole forti verso Mara

Come si diceva poche righe fa, quindi, al momento la Fialdini è alla guida di Da noi a ruota libera. E proprio questo è il punto. La trasmissione, infatti, succede sempre Domenica in che, come sappiamo, è condotta dalla Venier.

La Fialdini con il team di Da noi a ruota libera (Instagram)

A tal proposito, Chetvfa, account Instagram che tratta principalmente di televisione e personaggi famosi, ha posto una domanda provocatoria proprio a Francesca. In un’intervista, quindi, le è stata chiesta la ragione per cui Mara non si prende mai la briga di annunciare il suo programma al termine di Domenica in.

È pratica comune, in effetti, ricordare ai telespettatori quale programma verrà dopo quello in onda. Tuttavia, la Fialdini si è mostrata piuttosto sorpresa di questo strano atteggiamento nei suoi confronti.

A quel punto, ha risposto che non ha la minima idea del motivo che spinge Mara a ignorarla in questo modo. Ha anche aggiunto che, comunque, questo snobbismo non ricade solo su di lei, ma anche su tutte le altre persone che costituiscono il team di lavoro. Infine ha rivelato di non conoscerla bene e di averla incontrata soltanto un paio di volte. Ha infine sentenziato: “Le starò sulle balle…”.