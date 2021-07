Francesca Fialdini durissima con Mara Venier “Lei non mi saluta perchè …”

Francesca Fialdini è una delle presentatrici più apprezzate della Rai. La presentatrice di “Da noi… a ruota libera” ha da poco concluso l’ultima stagione del programma prima della pausa estiva e in attesa di tornare sul piccolo schermo a partire dal prossimo 19 settembre. Ma non solo, il prossimo autunno la Fialdini sarà anche protagonista su Rai 3 di “Fame d’amore”. Nelle ultime ore però si sta molto parlando delle parole espresse dalla conduttrice nel corso di un’intervista concessa su Instagram a cheTVfa. Nello specifico nel corso della chiacchierata avuta con Maria Zanghì la Fialdini ha risposto ad alcune domande sul suo programma e sul rapporto con un’altra grande presentatrice Rai ovvero Mara Venier. A tal proposito ecco che le sue parole hanno suscitato diverse perplessità.

Francesca Fialdini risponde su Instagram a cheTVfa

L’anno appena trascorso è stato molto complicato per tutti, anche per il programma “Da noi… a ruota libera” che nel corso della prossima stagione andrà alla ricerca di una propria identità. Questo è stato nello specifico quanto dichiarato da Francesca Fialdini nel corso dell’intervista concessa su Instagram a Maria Zanghì.”Sul piano del contenuto A ruota libera non è ancora nata: io mi devo dedicare insieme alla mia squadra di autori a dare un’identità più simile a quella che avevamo in mente prima di partire con questo progetto, che un po’ lo abbiamo fatto a Torino nei primi mesi, ma poi marcare l’identità del programma non è stato possibile fino in fondo”, sono state queste le parole espresse da Francesca Fialdini.

I problemi nel nuovo studio

La presentatrice ha poi proseguito la sua intervista a cheTVfa precisando che quest’anno hanno avuto la fortuna di avere degli studi propri, ovvero gli studi Fabrizio Frizzi, ma nonostante ciò hanno dovuto attraversare alcuni ostacoli. “La ruota non ruotava, cioè c’era proprio un difetto fisico” ha raccontato la Fialdini la quale ha inoltre precisato che più volte durante la diretta si sono anche rotte le telecamere.

Le parole su Mara Venier

Francesca Fialdini nel corso dell’intervista ha anche ricordato i dissapori avuti con Tiberio Timperi a La Vita in diretta e, allo stesso tempo, non ha perso l’occasione per fare i complimenti ad un altro grande presentatore ovvero Alberto Matano. Ad un certo punto però le è stato chiesto come mai Mara Venier prima di passarle la linea non l’abbia mai salutata. A tale domanda la Fialdini ha risposto con molta sincerità affermando “È un grande mistero, ce lo domandiamo tutti. Le starò sulle balle..”.