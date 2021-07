A distanza di tempo Francesca Fialdini ha finalmente parlato del rapporto con Tiberio Timperi, rivelando che ci sono stati degli scontri.

La vita in Diretta è un programma di punta della Rai e alla sua conduzione si sono avvicendati numerosi presentatori. Adesso lo scettro è passato saldamente in mano ad Alberto Matano, il quale dopo una prima stagione al fianco di Lorella Cuccarini, quest’anno ha dimostrato di potercela fare benissimo da solo. Prima del suo arrivo, la conduzione della storica trasmissione era stata affidata al duo Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Lei una giovane in rampa di lancio, lui un conduttore di grande esperienza.

Il mix di freschezza e esperienza ha assicurato di certo al programma un cambio di registro, ma con il passare delle settimane si è cominciato a parlare principalmente dei due conduttori e del loro rapporto, più che della qualità della loro conduzione. Tra i due c’erano momenti di confronto, altri in cui si stemperava con battute e scherzi, ma si è sempre avuta l’impressione che la scintilla non fosse mai scoccata. Tanto che i giornali di gossip hanno cominciato a parlare insistentemente di sconti e diverbi tra i due.

Nel corso di quel biennio i due hanno puntualmente smentito le voci su diverbi, mostrando pubblicamente una sintonia e un accordo che probabilmente non c’era mai stato. Si trattava di un’esigenza lavorativa, anche se in alcune occasioni per Francesca Fialdini è stato davvero difficile trattenere il fastidio per qualche battuta stonata del collega. A distanza di anni, la conduttrice ha finalmente raccontato la verità sul rapporto con Timperi, confermando che tra loro non c’è mai stata sintonia.

Francesca Fialdini svela la verità sul rapporto con Tiberio Timperi

In una recente intervista concessa su Instagram a ‘Chetvfa‘, la Fialdini ha risposto alla curiosità di una fan che le chiedeva quali fossero i rapporti con Timperi. La conduttrice questa volta ha parlato senza peli sulla lingua di ciò che è successo dietro le quinte: “Abbiamo avuto diversi scontri e screzi, tanto che in due o tre occasioni è stato necessario confrontarsi fuori dagli studi”. Lo scontro più pesante è stato dopo la puntata con ospite in studio Maurizio Costanzo, durante la quale Timperi se ne uscì con una battuta non proprio felice in cui le dava della raccomandata.

Su quell’episodio Francesca ammette: “Quando lui mi diede della raccomandata in diretta con Costanzo lì mi sono gelata. Non mi sembrava una battuta e non era un contesto per una battuta del genere”. La conduttrice spiega che i dissapori sono cominciati sin dalla prima puntata, ma che si sono acuiti dopo un episodio che ha infastidito Timperi: “Pochi minuti prima di andare in diretta mi sono stati dati dei fogli con delle cose che avrei dovuto dire”. Una decisione che ha poi motivato in questo modo: “Un conduttore ha sempre diritto a dire la sua. Deve avere senso critico e io non volevo dire quelle cose”.