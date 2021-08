francesca-fialdini-prima-parla-dei-litigi-con-tiberio-timperi-e-poi-fa-retromarcia-“noi-due-siamo-stati-…”

Francesca Fialdini è una nota conduttrice italiana la quale per diverso tempo è stata alla conduzione di un programma intitolato Da noi a ruota libera, andato in onda nello specifico nella domenica pomeriggio su Rai 1 subito dopo Domenica in di Mara Venier. Il programma ha avuto un successo davvero strepitoso e Francesca ha dimostrato di essere una grande professionista.

Francesca Fialdini, la turbolenta stagione a La vita in diretta con Tiberio Timperi

Ad ogni modo, non tutti ricordano forse che prima di diventare la conduttrice ufficiale di questo programma della domenica, Francesca ha condotto insieme a Tiberio Timperi La vita in diretta. La stagione che insieme hanno portato avanti è stata particolarmente turbolenta per via del loro rapporto che non è mai stato idilliaco. Si sono lasciati andare più volte ad alcuni battibecchi anche in diretta e non solo visto che Francesca e Tiberio se ne sono detti di tutti i colori anche dietro le quinte.

Litigi, botta e risposta anche in diretta ma senza esagerare

I telespettatori pare che avessero capito che tra di loro le cose non andavano per il verso giusto ed effettivamente è stato anche confermato dai diretti interessati. Sicuramente non è stato facile per nessuno dei due portare avanti una trasmissione in queste condizioni. I due conduttori però si sono dimostrate due persone schiette e sincere e mai hanno negato di avere avuto un rapporto piuttosto contrastante fatto anche di tanti litigi. Va detto però che comunque non hanno mai esagerato e hanno entrambi sottolineato di avere l’uno la stima per l’altro. “Noi siamo stati veri. Anche a casa si litiga, poi però le persone intelligenti fanno pace e noi l’abbiamo fatto”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Francesca nel corso di una intervista che ha rilasciato a Nuovo TV.

Nuovo equilibrio per la Fialdini, da un punto di vista professionale e privato

Adesso la conduttrice sembra aver trovato il suo equilibrio, non soltanto da un punto di vista professionale ma anche privato visto che è fidanzata ed è anche molto felice. Non ama parlare molto della sua vita privata e per questo nel corso delle interviste preferisce proprio evitare di affrontare il discorso. Al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice parlando della sua vita privata ha sottolineato proprio di non voler in alcun modo rilasciare delle dichiarazioni. “Non ne voglio parlare adesso, voglio proteggere questo amore, tenerlo ancora per un po’ tutto per me”, questo quanto dichiarato dalla Fialdini.