Cambi di palinsesto in Rai in questo finale di stagione che raccoglie il successo degli ascolti grazie a personaggi come Mara Venier e Carlo Conti. I vertici dell’azienda di stato hanno annunciato che la signora della Domenica, leader incontrastata degli ascolti del dì di festa condurrà insieme a Conti la finale dello Zecchino D’Oro.

Mara Venier e Carlo Conti insieme alla finale de Lo Zecchino d’Oro

Lo storico festival della canzone dei più piccoli celebrerà il vincitore il 30 Maggio, ma non andrà in onda di sera come di consueto ma nel pomeriggio nell’orario in cui va in onda Da noi… A ruota libera condotto con entusiasmo da Francesca Fialdini. La Fialdini sarà rimpiazzata da Lo Zecchino d’Oro che grazie ad due colossi come la Venier e Carlo Conti farà sicuramente il pieno d’ascolti. Com’è noto Mara dovrebbe abbandonare il timone di Domenica in, e anche se ha più volte detto che ha intenzione di rallentare con il lavoro per dedicarsi al marito e ai nipoti di sicuro non lascerà del tutto la tv visto anche l’affetto che il pubblico nutre per lei.

La messa in onda de Lo Zecchino d’Oro nel pomeriggio è sicuramente un test per i vertici Rai che potrebbero testare la fascia oraria per programmare un palinsesto diverso per il prossimo anno. Certo è che questo cambiamento dell’ultimo momento potrebbe recare molte difficoltà a Barbara D’Urso che con la sua Domenica Live dovrebbe andare in onda fino al 30 Maggio anche se alcuni rumors sostengono che il programma della conduttrice partenopea potrebbe chiudersi prima, visti anche i non eclatanti risultati degli ascolti.

Domenica Live ascolti in calo: possibile chiusura anticipata?

Per la Domenica Live di Barbara D’Urso non è stata una stagione entusiasmante, la conduttrice nonostante un ampio seguito e i riconoscimenti di Mediaset ha arrancato negli ascolti e nelle ultime puntante ha continuato a perdere punti dell’Auditel.

Dopo che Pier Silvio Berlusconi ha disposto la sostituzione di Live non è la D’Urso con la versione serale d‘Avanti un altro facendo guadagnare a Mediaset molti punti di share ora potrebbe disporre anche la chiusura anticipata di Domenica Live e Pomeriggio 5 ma per il momento sono solo rumors.