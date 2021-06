francesca-fialdini-svela-tutti-i-litigi-con-tiberio-timperi

La celebre conduttrice televisiva ha fatto alcune rivelazioni circa gli screzi avuti con il suo collega a La Vita in Diretta

Francesca Fialdini è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista al portale CheTvFa, dove la conduttrice ha ricordato anche degli screzi con il suo partner professionale a La Vita in Diretta, Tiberio Timperi.

La presentatrice di A noi a ruota libera, ha confermato i tanti rumors che si sono rincorsi in rete per anni. Indiscrezioni, pettegolezzi che riportavano con insistenze degli screzi e dei litigi avvenuti tra la Fialdini e Timperi durante le due edizioni del popolare talk targato Rai 1.

“Abbiamo avuto diversi scontri e screzi, tanto che in due o tre occasioni è stato necessario confrontarsi fuori dagli studi” ha detto la conduttrice. Poi Francesca ha ricordato anche di quando Timperi le diede della raccomandata durante la prima puntata della seconda edizione de La Vita in diretta.

Era un giorno particolare quello. Una puntata che vedeva come ospite d’onore il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo. Forse non tutti sanno che il marito di Maria De Filippi è stato anche docente universitario. Caso ha voluto che è stato anche docente della Fialdini.

“Mi diede un 29” ha ricordato Francesca ai microfoni di Maria Zanghì. E proprio quando la Fialdini provò a chiedere al giornalista perché non gli mise un bel 30, è arrivata la battuta infelice di Timperi. Ancora oggi però la Fialdini ha trovato quella sortita del suo collega quanto mai inappropriata ed inopportuna.

Soprattutto in considerazione del contesto. Anche in quell’occasione la Fialdini e Timperi dovettero avere un chiarimento. Certo, iniziare un anno di Vita in diretta con questi presupposti sarebbe stato davvero molto difficile.

Francesca tiene a ricordare anche di un altro momento difficile vissuto durante la conduzione della trasmissione, cioè quando in un fuori onda si lasciò andare a delle parole poco carine contro gli autori del programma. Se ne dissero tante in quel periodo sull’episodio. Riproposto stile tormentone anche da Striscia la Notizia.

A far chiarezza sulla vicenda è stata Francesca, che ai microfoni di Chetvfa ha raccontato come sono andate veramente le cose. “Pochi minuti prima di andare in diretta mi sono stati dati dei fogli con delle cose che avrei dovuto dire” ha detto la conduttrice.

Francesca ha aggiunto di non aver avuto il tempo di leggere le pagine scritte dagli autori. Quindi si è rifiutata di farlo in diretta. Anche in questo caso ci fu un piccolo screzio con il suo collega, che invece l’avrebbe esortata a leggere ciò che le era stato scritto dagli autori.

La Fialdini ha ribadito che non immaginava che la sua reazione avrebbe creato tanto scompiglio. Di certo, però c’è che secondo lei: “Un conduttore ha sempre diritto a dire la sua“. Cioè non è perché sei un presentatore devi per forza leggere in diretta tutto quello che ti viene scritto dagli autori. Dove sta il diritto di critica dei conduttori?