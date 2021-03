Francesca Fialdini: svelato perchè non ha figli | Confessione choc

Francesca Fialdini, amata conduttrice di ‘Da noi…a ruota libera’, qualche tempo fa ha confessato il perchè non ha figli, spiazzando i numerosi fan.

Francesca Fialdini, molto seguita e amata dal pubblico italiano, oggi è attualmente impegnata con il programma televisivo ‘Da noi…a ruota libera’ di cui è la conduttrice. Di lei si sa molto poco ma la sua innata eleganza, bellezza e talento ha ugualmente conquistato tutti i telespettatori della Rai.

Della sua vita privata si sa molto poco essendo molto riservata e amante della privacy. Ha confermato comunque di avere un fidanzato ma di voler mantenere il segreto, sia per se stessa sia perchè l’uomo al suo fianco non appartiene al mondo dello spettacolo. I due sembra convivano insieme felicemente e che siano legati da un grande amore da tanti anni, pur avendo abitato in città diverse.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a ‘Diva e Donna’, la conduttrice 41enne ha rivelato però un dettaglio molto importante spiegando il perchè non ha ancora dei figli.

Francesca Fialdini e l’intervista a Diva e Donna

L’energica conduttrice è sempre stata molto riservata, ma qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista a cuore aperto al settimanale ‘Diva e Donna’, raccontando di sé e di alcuni dettagli intimi rimasti segreti fino a quel momento.

Francesca ha raccontato di come la sua vita sia stata incentrata prevalentemente sulla carriera e di come si senta una donna moderna e contemporanea, che sfugge dalle logiche imposte dalla società, dichiarando: “Penso di essere un modello di donna contemporanea che magari è più facile trovare altrove, per esempio in Francia o in altri paesi esteri. In Italia siamo ancora troppo indietro.“.

La conduttrice poi ha toccato un argomento molto delicato, come quello della maternità, dicendo: “Quando una donna non si sposa o non ha figli, ecco che gran parte del paese le guarda con diffidenza e sospetto. L’amore ben venga ma non deve essere un’imposizione legata all’età”. Ha poi concluso così: “Personalmente preferirei l’adozione, più che imponi un percorso che forse il mio corpo non desidera”.

Le cose sembrano essere cambiate…

Recentemente però Francesca Fialdini ospite a ‘Vieni da Me’, programma condotto da Caterina Balivo, ha confermato che la sua storia d’amore sta procedendo a gonfie vele e che la convivenza sia felice e serena, pur andandoci molto cauti.

In lei sembra essere anche nato il senso di maternità e che in futuro le piacerebbe avere un figlio maschio, ritenendo la famiglia un miracolo e confidando che presto ci siano le condizioni per averne una.

