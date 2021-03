Francesca Fialdini, un rebus di bellezza eccezionale, in forma straripante: da brividi – FOTO

Francesca Fialdini celebra così la ricorrenza delle donne. Lei è bellissima su Instagram e si nasconde dietro un “cancello” di sogni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Da quando la conduttrice tv, Francesca Fialdini ha bussato alle porte degli italiani per mettersi in discussione, nulla è più come prima. Semplicemente bellissima sembra davvero troppo poco per descrivere l’enorme bagaglio di qualità nascoste, di una donna “tuttofare”.

Francesca pare abbia raggiunto già da tempo la maturità di una donna che fa della sua arma vincente l’intelligenza prima, poi un fascino incontrollato, limpido e delicato come poche. Non a caso, le tematiche affrontate durante il talk show da lei capitanato, “Da Noi… a Ruota Libera” hanno sempre un “sapore” speciale. In quanto mettono al centro dell’attenzione diverse nozioni di insegnamento di vita.

Lei è stata una di quei volti Rai colpiti dal Covid-19, ma ha affrontato il nemico con stile e perseveranza nel buon umore. oggi è ritornata sotto i riflettori, più forte e determinata di prima

LEGGI ANCHE —–> Natalia Paragoni, il makeup è super sensuale: bella come un angelo FOTO

Francesca Fialdini, la “fame d’amore” non l’abbandona mai: che splendore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Dopo le vicende legate al Covid-19, che hanno interessato la vita di Francesca Fialdini, la super e simpaticissima conduttrice di “Da Noi… a Ruota Libera” è tornata a splendere come una pianta ricca di mimose, da giardino. Non si poteva risparmiare l’ossimoro nei suoi confronti, nel giorno in cui si celebra la ricorrenza delle donne.

ecco perchè Francesca ha voluto far ascoltare il suo cuore e augurare una “buona festa per quelle donne che non fanno male alle altre donne”. Nonostante avesse davvero tutto per vantarsi di una bellezza così affascinante e duratura, la Fialdini invita tutti a professare la solidarietà, senza distinzioni di “razza” e pregiudizi.

Tuttavia non manca l’appuntamento con quella “fame d’amore” che ogni giorno le risuona alla mente. Così la presentatrice di Massa Carrara ha fatto il pieno di likes su Instagram, mettendo in evidenza una bellezza limpida e coriacea, dietro ai “cancelli” che separano la vera dalla cruda realtà.

LEGGI ANCHE —–> LeDonatella, è amore vero tra le sorelle Silvia e Giulia Provvedi

Per la circostanza, lei si mostra in forma straripante, con un vestito a tunica color rosa e una posa super fashion con una mano rivolta sul fianco e l’altra in direzione della bocca, con un fiore di margherita sulle labbra. Purificarsi dai peccati e abbassarsi alla sensibilità dei più deboli è l’aspetto più importante della sua vita: “Auguri e cento di questi giorni a te, Francesca”

L’articolo Francesca Fialdini, un rebus di bellezza eccezionale, in forma straripante: da brividi – FOTO proviene da Ultimaparola.com.