francesca-fioretti:-nuovo-lavoro-dopo-la-morte-di-astori

Nuovo impegno professionale per Francesca Fioretti. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello è stata scelta come testimonial dello spot del profumo Kilian Paris. Immagini in bianco e nero che mettono in risalto tutta l’eleganza, sensualità e bellezza della compagna di Davide Astori, calciatore scomparso nel 2018. Il capitano della Fiorentina, giocatore della Nazionale, è morto nel sonno a soli 31 anni per una tachiaritmia cardiaca prolungata. Quando è deceduto si trovava a Udine con la sua squadra per giocare un match di campionato.

Dopo un primo periodo di sofferenza Francesca Fioretti ha deciso di riprendere in mano il suo lavoro e ha accettato con felicità la proposta di diventare testimonial di una nuova fragranza. Non solo: la diretta interessata ha annunciato che a breve tornerà a teatro dove sarà protagonista di uno spettacolo teatrale. Negli scorsi mesi la 36enne ha anche pubblicato il libro Io sono più amore. Un canto di forza, dolore, rinascita.

Un testo nel quale Francesca Fioretti ha spiegato in che modo ha affrontato questo grave lutto che ha cambiato e stravolto per sempre la sua esistenza e quella della figlia Vittoria, nata nel 2016. In una recente intervista a Mow l’ex concorrente di Pechino Express ha confidato di aver imparato a convivere col lutto grazie anche all’aiuto di una psicoterapeuta.

Francesca Fioretti, nonostante questa grave perdita, ha voglia di innamorarsi ancora: per il futuro spera di tornare ad emozionarsi e ad essere felice. La giovane ha inoltre rimarcato che vuole avere accanto una persona coraggiosa, totalmente differente da Davide Astori. La Fioretti ha assicurato che non cercherà i tratti dello sportivo in altre persone. In questi anni ha avuto delle frequentazioni ma al momento nulla di serio e importante.

Francesca Fioretti e Davide Astori si sono conosciuti a Milano, alla festa di compleanno di un amico in comune. A fare il primo passo è stato il calciatore che ha chiesto alla napoletana delle informazioni sul viaggio in Vietnam fatto con Pechino Express. Hanno così iniziato a parlare senza mai smettere.

Dopo quel primo incontro lei ha avuto dei dubbi e ha chiesto ad Astori di non vedersi più ma alla fine si sono ritrovati e hanno vissuto uno splendido amore.