francesca-lodo-preoccupata:-‘effetto-calamita’-dopo-il-vaccino

Le vaccinazioni anti-Covid proseguono senza sosta e tra i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno fatto il vaccino, c’è anche l’ex naufraga Francesca Lodo. La showgirl ha rivelato in una recente Instagram Stories, che ha manifestato un particolare effetto collaterale: ecco di cosa si tratta.

Sulla scorta di alcune notizia che indicavano tra gli effetti post vaccino anti Covid anche quello di un aumento del magnetismo, la Lodo ha voluto fare un esperimento e provare in prima persona questa diceria. In favore di obiettivo del suo smartphone, l’ex naufraga ha quindi fatto la prova della moneta.

In cosa consiste? La showgirl ha sovrapposto una moneta sulla zone del braccio dove è stato iniettato il vaccino. Con grande stupore di tutti, la moneta è rimasta effettivamente attaccata al braccio, senza muoversi. Segno del tutto evidente, ‘dell’effetto calamita’ che si è sviluppato post vaccino.

“C’è da preoccuparsi?” chiede la Lodo ai suoi followers. Alcuni suoi fan, dopo aver visto il video, hanno manifestato qualche dubbio. C’è chi ha chiesto a Francesca se avesse posizionato la moneta sulla parte dove c’era il cerotto – la colla rimasta sulla pelle avrebbe attaccato quindi la moneta all’epidermide -.

Nel replicare, la Lodo ha assicurato di aver messo la moneta proprio sulla parte interessata dall’iniezione. Anche un altro utente ha confermato di aver fatto lo stesso esperimento e di aver avuto lo stesso risultato: moneta rimasta attaccata al braccio.

Le domande dei follower dell’ex naufraga si sono poi concentrate sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Prima della partenza per l’Honduras, la Lodo, così come tutti i suoi colleghi, hanno fatto le consuete vaccinazioni previste per quel Paese. Non quella per il Covid, che infatti, ha fatto una volta rientrata in Italia.

Tra gli e naufraghi che si sono sottoposti a vaccinazione negli ultimi giorni c’è anche Awed, che ha dichiarato: “Si vede che ho paura degli aghi, non riesco mai a guardare“. Nonostante le sue paure, però, l’ex naufrago ha fatto il vaccino.