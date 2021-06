Francesca Manzini ama Marco, sosia di Johnny Depp: “Christian aveva 46 anni, troppi più di me”

in foto: Foto di Daniele Pierangeli

Da qualche mese Francesca Manzini ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Christian Vitelli, attore e doppiatore 46enne che la conduttrice di Striscia la notizia avrebbe dovuto sposare. A distanza di qualche mese da quel momento, Francesca è tornata a innamorarsi. Accanto a lei c’è oggi Marco Scimia, sosia italiano di Johnny Depp e barbiere 35enne. Una storia d’amore importante che Manzini ha ufficializzato fin da subito e che, racconta, l’ha aiutata a credere ancora una volta nell’amore.

Perché è finita con Christian Vitelli

Con Christian non era vero amore. Benché i due parlassero di matrimonio, Francesca ha rivelato di avere cominciato a pensare a lui come a un papà-fratello. Fino a comprendere di dovere chiudere la loro storia nonostante le nozze annunciate. A Diva e Donna racconta: “Era idealizzazione. Lui è un uomo buono, una bella persona, ma aveva 46 anni. Troppi più di me. Quando c’è tanta differenza d’età ci si può appoggiare insieme, ma l’amore non è un appoggiarsi insieme. L’amore deve essere una costruzione a due”.

in foto: Marco Scimia, compagno di Francesca Manzini

Con Marco, sosia di Johnny Depp: “È la luce”

Diversi i sentimenti che Francesca prova per Marco, suo attuale compagno. Ha 35 anni – Francesca ne ha 30 – e sarebbe entrato nella vita dell’attrice travolgendola: “Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”. Un sentimento importante per entrambi, sentimento che esibiscono pubblicamente, convinti di avere trovato la metà perfetta. “La bellezza non ha confini, quando la si trova ci si perde in essa. Promettimi di tenermi sempre la mano così che io non possa perdermi di nuovo”, ha scritto di lei Marco su Instagram. La relazione con Vitelli sarebbe terminata ad aprile.