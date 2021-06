Francesca Manzini, ex fidanzato Christian polemico: “L’età non è un limite”

Francesca Manzini e Christian Vitelli non stanno più insieme. A un anno dal primo incontro e nonostante le nozze in programma la coppia ha preferito dirsi addio prima del tempo. In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna la figlia di Maurizio, storico team manager della Lazio, ha assicurato che la differenza d’età si è rivelata un grande limite. Lei 30 anni, lui 46: troppi, a detta di Francesca, per pensare ad un futuro insieme.

Affermazioni che non sono particolarmente piaciute a Christian Vitelli, che si è sfogato su Instagram dando la sua versione dei fatti:

“Secondo quello che scrivono sono stato lasciato perché ho 46 anni e con me è impossibile costruire un futuro. Mi sono sempre presentato per quello che sono e non credo che l’età sia un limite per amare una persona”

Christian Vitelli ha inoltre spiegato di non essere stato lasciato da Francesca Manzini. È stato lui a lasciare, la sera dell’8 aprile, la casa che condivideva con la giovane imitatrice. L’attore e doppiatore ha poi ribadito di stare bene nonostante la separazione improvvisa dalla Manzini, conosciuta grazie al fratello durante il primo lockdown della primavera 2020.

A quanto pare, però, i due non hanno mantenuto alcun rapporto, neppure d’amicizia. Francesca Manzini è già andata avanti: da tre mesi frequenta il barbiere 35enne Marco Scimia. Il ragazzo è noto anche per essere il sosia italiano di Johnny Depp. Dopo un’amicizia iniziale Francesca e Marco sono stati travolti dalla passione. Al momento la coppia non pensa al matrimonio ma la Manzini crede molto in questa storia d’amore.

Chi è Christian Vitelli, l’ex di Francesca Manzini

Christian Vitelli è un doppiatore professionista nato a Latina ma che oggi vive a Roma dopo alcuni anni trascorsi a Londra. È l’ideatore del Festival Gran galà del doppiaggio che si tiene ogni anno al Romics. Nel 2016 ha invece condotto il Festival delle voci d’attore in coppia con Monica Ward, altra celebre doppiatrice italiana nonché sorella del più famoso Luca. Christian è un appassionato di manga e animali.

Chi è Francesca Manzini e perché è famosa

Classe 1990, Francesca Manzini è una imitatrice, conduttrice e speaker radiofonica. Prima di approdare alla radio e alla televisione è stata a lungo animatrice nei villaggi turistici. Nel 2019 è stata scelta da Maria De Filippi per la prima e unica edizione di Amici Celebrities.

Successivamente Antonio Ricci l’ha voluta come mezzo busto di Striscia la notizia per un breve periodo, accanto a Gerry Scotti. La Manzini è famosa soprattutto per la sua imitazione di Mara Venier.

Ben noto anche il padre di Francesca: si tratta di Maurizio Manzini, storico team manager sportivo, presente tra le fila della Lazio fin dal 1988. Per anni padre e figlia non hanno avuto un buon rapporto ma il Covid-19 li ha riavvicinati.