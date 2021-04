Francesca Manzini non si sposa più, è finita con Christian Vitelli

Francesca Manzini e Christian Vitelli si sono lasciati. I due, che avrebbero dovuto sposarsi entro l’anno, non stanno più insieme come ha dichiarato la speaker radiofonica in un video su Instagram. Dopo un anno di relazione, iniziata quando l’Italia era in pieno lockdown, alla fine la coppia ha maturato la decisione di prendere strade diverse e lasciarsi alle spalle una storia che, forse, non aveva tutti i requisiti per decollare davvero.

La fine della storia d’amore

Aveva annunciato le nozze solo qualche mese fa, felicissima nel dichiarare di aver trovato l’uomo giusto per lei dopo alcune storie naufragate in poco tempo, qualcosa però ha rovinato le aspettative di Francesca Manzini che, infatti, ha affidato ad un video le parole per comunicare la fine di una storia nella quale aveva creduto. L’attrice, infatti, scrive: “La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno”. La riflessione si conclude con una frase al quanto esplicativa che dà la percezione del percorso che l’ex volto di Amici ha intenzione di intraprendere, innanzitutto con se stessa: “Fine-inizio di una nuova vita di me, Francesca”.

La dedica del compagno per l’anniversario

A marzo era stato proprio Christian Vitelli a dedicarle un amorevole messaggio d’amore in occasione del loro primo anniversario, sottolineando come lei fosse la donna della sua vita. Eppure, sebbene non sia stato esplicitato quale sia stata la causa scatenante di questo distacco, i due si sono detti addio, iniziando un nuovo cammino lontani l’uno dall’altro. La Manzini, infatti, sembra che non abbia più alcun contatto con il suo ex compagno che, dal canto suo, non ha commentato la fine della storia.