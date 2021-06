francesca-manzini-punta-a-johnny-depp?-la-nuova-fiamma-lascia-a-bocca-aperta

Francesca Manzini, conduttrice di Striscia la notizia, ha una nuova fiamma. Cosa c’entra Johnny Depp? Spunta una foto sui social.

Francesca Manzini è nota per le sue imitazioni e per aver condotto alcune edizioni di Striscia la notizia. Zia Mara è il suo idolo, tutto è iniziato da quando è entrata nei suoi panni ed il filmato ha fatto il giro del web.

Dopo la storia finita male con Christian Vitelli, la conduttrice sembra avere una nuova fiamma. Molti parlano di Johnny Depp, cosa c’entra con il suo fidanzato l’attore americano?

Francesca Manzini e Johnny Depp: qual è il legame?

La conduttrice non è fidanzata con Johnny Depp ma con il suo sosia. A quanto pare il compagno della Manzini assomiglia molto all’attore americano, uno degli uomini più affascinanti del mondo.

Il fidanzato si chiama Marco Scimia e fa il barbiere. Lo considera la sua luce dopo una storia andata a male con il suo ex. Proprio a Diva e donna ha dichiarato che

Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa.

Su Instagram spunta la prima foto insieme ed i fan impazziscono per loro che sembrano molto innamorati. Mai prima d’ora la Manzini ha provato un amore così grande, nonostante con l’ex stesse quasi per sposarsi. Così ha raccontato in un’intervista

Lui è un uomo buono, una bella persona, ma aveva 46 anni. Troppi più di me. Quando c’è tanta differenza d’età ci si può appoggiare insieme, ma l’amore non è un appoggiarsi insieme. L’amore deve essere una costruzione a due.

La nuova coppia starebbe già facendo progetti per il futuro, tra questi c’è la possibilità di un matrimonio? Il pubblico se lo augura e continua a seguire i due sui social dove fanno innamorare chiunque li guardi.