Francesca Manzini – Solonotizie24

Riflettori puntati su Francesca Manzini e un video che la conduttrice di Striscia la Notizia ha condiviso nella sua pagina Instagram, quasi un vero e proprio ritorno alle origini per l’imitatrice che ha lasciato i fan senza parole. Ecco di cosa si tratta.

Negli anni abbiamo avuto modo di vedere come la carriera di Francesca Manzini sia cresciuta notevolmente conquistando anche la conduzione di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti. L’imitatrice, inoltre, durante la carriera ha mostrato di avere un talento artistico grazie anche alla sua eccellente imitazione della conduttrice Mara Venier e non solo, dato che sui social è possibile vedere numerosi video nei quali Francesca Manzini si mette in gioco nel ruolo di attrice anche al fianco di Nadia Rinaldi.

A ogni modo, ecco che oggi a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di un video che, invece, attesta il ritorno alle origini per la Manzini con un look che non è passato inosservato.

Francesca Manzini la nuova vita

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi anni sono molte le cose cambiate nella vita di Francesca Manzini sia in campo professionale che personale. L’imitatrice oggi conduttrice di Striscia la Notizia ha ritrovato la felicità anche grazie alla relazione d’amore con Marco Scimia, sosia italiano dell’attore Johnny Deep, come la stessa ha dichiarato a Diva e Donna: “Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”.

A tenere banco nel mondo del web però troviamo un video che mostra Francesca Manzini splendida in costume e non solo, dato che un dettaglio in particolare ha subito colpito i fan.

“Che bomba”

Questo è uno dei tanti commenti scritti dagli utenti del web ad un video condiviso da Francesca Manzini, realizzato mentre si trova in spiaggia con indosso un bellissimo costume intero splendida come sempre e non solo…

Francesca Manzini, inoltre, ha deciso di lasciarsi alle spalle una parte di sé con un piccolo ritorno alle origini abbandonando quindi i capelli biondi, ritornando così castana. Un cambio look che ha incantato e stupido i follower che la seguire nel quotidiano sui social.