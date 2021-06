francesca-manzini:-tumore,-matrimonio-saltato-e-nuovo-fidanzato-marco

La conduttrice, attrice e imitatrice si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna

A trent’anni Francesca Manzini ha dovuto affrontare già sfide importanti, come quella del tumore al collo dell’utero. La malattia ha inevitabilmente cambiato la vita della figlia di Maurizio, storico team manager della Lazio. Francesca stava registrando un programma che si chiamava Enjoy-Ridere fa bene quando ha ricevuto la chiamata della sua ginecologa. Per lavoro era costretta ad essere ironica e vivace ma alla prima occasione si appartava per piangere in solitudine.

L’operazione è avvenuta nel 2019 e ha rivoluzionato tutto il modo di pensare di Francesca Manzini, come ribadito dalla diretta interessata. “Il giorno prima dell’operazione andai al mare e mi dissi: la vita va semplificata. I pensieri e le persone ti fanno ammalare. Nel mio caso fu una persona a causarmi un dolore che mi ha quasi ucciso”, ha dichiarato la conduttrice di Striscia la notizia. “Dopo l’operazione non sono più vorace di cibo e di vita. Non permetterò più a nessuno di farmi del male”, ha aggiunto.

Prima del tumore al collo dell’utero Francesca Manzini ha dovuto fare i conti con due disturbi alimentari come l’anoressia e bulimia. “Mi visitarono 19 medici, un calvario. Mi hanno ripreso per i capelli. Ora ne sono fuori anche se qualche strascico m’è rimasto. La fame nervosa a volte mi riprende. Ora quel po’ di sovrappeso dipende dall’aver smesso di fumare”, ha confidato.

Perché Francesca Manzini ha lasciato Christian Vitelli

Francesca Manzini era pronta a sposare l’attore e doppiatore Christian Vitelli ma a un passo dall’altare il matrimonio è saltato. A chiudere la relazione è stata l’imitatrice di Mara Venier e Maria De Filippi. Il motivo? A quanto pare non era vero amore.

“Era idealizzazione. Lui è un uomo buono, una bella persona, ma aveva 46 anni. Troppi più di me. Quando c’è tanta differenza d’età ci si può appoggiare insieme, ma l’amore non è un appoggiarsi insieme. L’amore deve essere una costruzione a due”

Francesca Manzini ha spiegato che per lei Christian era diventato come un papà-fratello. La separazione è stata piuttosto dolorosa e l’ultimo lockdown non ha aiutato. La Manzini ha rivelato che durante la quarantena forzata sono uscite delle discrepanze atroci che hanno portato a delle discussioni forti.

Vitelli non ha digerito molto questa rottura tanto che si è sfogato in un’intervista ribadendo di non conoscere i motivi di questo allontanamento di Francesca Manzini.

Chi è Marco, il nuovo fidanzato di Francesca Manzini

Oggi Francesca Manzini è legata a Marco Scimia, 35enne di professione barbiere. Il ragazzo è noto anche per la sua somiglianza con il celebre attore Johnny Depp. Dopo un’amicizia iniziale Francesca e Marco sono stati travolti dalla passione. Al momento la coppia non pensa al matrimonio ma la Manzini ha rimarcato:

“Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”

Allo stesso tempo Francesca Manzini ha riallacciato un rapporto con il padre Maurizio: tra i due rapporti tesi per un lungo periodo a causa di terze persone. Dopo la prima puntata di Striscia la notizia il team manager della Lazio ha inviato un messaggio alla figlia e da allora ogni problema del passato è stato dimenticato.