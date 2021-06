Francesca Neri, perché è sparita dalla tv? La triste verità che preoccupa: è grave

La nota attrice è assente dalla tv da lungo tempo, sembra infatti che la causa sia una grave malattia che l’ha colpita. Vediamo di che si tratta.

La compagna di Claudio Amendola dal 2010, è da moltissimi anni tra le attrici più talentuose del nostro cinema nazionale. Grandissima professionalità nel ricoprire anche ruoli molto diversi dal suo consueto, tanto da essere stata scelta anche giovanissima per ricoprire parti in pellicole di grande spessore.

Poco più che ventenne Francesca Neri esordisce nel film “Il Grande Blek” di Giuseppe Piccioni. Risale invece al 2015 la sua ultima apparizione cinematografica con “La nostra quarantena” del regista sardo Peter Marcias.

Da qualche tempo la sua assenza però si sta facendo sentire molto, che fine ha fatto la nota attrice? La verità dietro questo silenzio è legato alla malattia che l’ha colpita.

Francesca Neri e la grave malattia: come sta oggi

La bellissima Neri si è allontanata dalle scene gradatamente dal 2015. Un silenzio assordante il suo che ha sollevato molti dubbi proprio sul suo stato di salute.

Alcune dichiarazioni trapelate proprio da chi le sta più vicino, hanno confermato che questo distacco dalla tv e dal cinema è avvenuto a causa di una malattia cronica, della quale di fatto non ha mai parlato pubblicamente.

Due anni intensi che l’hanno costretta a casa senza mai uscire. In una recente intervista telefonica lei ha spiegato che al momento la situazione è in miglioramento, anche il supporto costante di Claudio e del figlio Rocco le sono stati di grandissimo aiuto per superare le sue difficoltà.

L’emergenza Covid e i due lockdown forzati poi non le sono stati di aiuto per un graduale rinserimento lavorativo. Ad oggi non sappiamo con esattezza cosa le sia accaduto, in molti però sperano ci sia un suo ritorno sul piccolo schermo. La sua assenza inizia a farsi sentire.