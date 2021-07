francesca-pascale:-“mi-sbattezzo,-resto-credente-ma-questa-chiesa-omofoba-mi-ha-deluso”

“Sono pronta a ‘sbattezzarmi’: resto credente, ma una Chiesa che discrimina gli omosessuali e che fa ingerenza politica sul ddl Zan, mi ha deluso” si apre così l’intervista rilasciata da Francesca Pascale al quotidiano La Repubblica. L’ex compagna di Silvio Berlusconi parla anche di lui e di come si sia arrabbiato per la posizione netta assunta sulla Ddl Zan: “Berlusconi è arrabbiato con me per la posizione sul ddl Zan e perché vado ai Pride. Questa volta non sono d’accordo con lui e spero cambi idea”.

