Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori bis, è nata Beatrice

È nata la seconda figlia di Francesca Rocco e Giovanni Masiero. I due ex concorrenti del Grande Fratello 13 sono diventati genitori per la seconda volta, a tre anni di distanza dalla nascita della prima bimba Ginevra. “06.05.2021 ore 15:30, è nata la nostra piccola, Beatrice Masiero”, ha scritto la mamma su Instagram pubblicando un tenero scatto di famiglia in ospedale, con la piccola in grembo. “Ora siamo in quattro. Che team! Ciao Beatrice benvenuta”, ha postato invece Masiero papà per la seconda volta accompagnando l’annuncio con uno scatto dei primi allattamenti.

La seconda gravidanza di Francesca Rocco

L’ex gieffina aveva annunciato ai suoi follower su Instagram di essere rimasta incinta di Beatrice a dicembre 2020, un periodo delicato per via del Covid-19. Che non ha fermato la loro voglia di diventare genitori per la seconda volta allargando così la loro piccola famiglia. “Una ginecologa ci aveva detto che era maschio e io pensavo di aver vinto alla lotteria, poi un’altra ci aveva detto che era femmina, ci speravo in un maschietto, però a parte gli scherzi, io ho due fratelli più piccoli e per me il fatto di avere un fratello dello stesso sesso, così si può creare un feeling come è successo a me, è una cosa bellissima”, aveva confidato a Verissimo Masiero.

La crisi superata grazie alla prima figlia Ginevra

Ospiti nello studio di Verissimo lo scorso gennaio, Francesca Rocco e Giovanni Masiero avevano confidato a Silvia Toffanin un momento particolarmente difficile del loro rapporto. Superato grazie all’arrivo in famiglia della loro prima figlia Ginevra. “I figli sono il collante di tutto. Uno cresce con i figli, riscopre l’amore”, aveva raccontato Masiero in tv. “È stata lei ad unirci ancora di più, arriva ad un periodo in cui loro hanno bisogno di entrambi e quello è il momento in cui secondo me si crea un’unione familiare perfetta”, aveva aggiunto.