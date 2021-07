La ballerina professionista di Amici, Francesca Tocca, ha pubblicato un durissimo sfogo sui social. Ecco le sue parole.

Il post di Francesca Tocca

Lei è una delle ballerine professioniste del talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, Amici. Stiamo parlando di Francesca Tocca, amatissimo volto dai fans della trasmissione Mediaset. Sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove conta 329mila followers – in una serie di stories, Tocca si è lasciata andare ad un durissimo sfogo. Ma cosa è successo? La ballerina ha condiviso un post dell’avvocato Cathy La Torre. Si tratta di una serie di video girati nel corso dei festeggiamenti post partita della Nazionale italiana di martedì scorso. In alcuni casi, i caroselli sono degenerati in veri e propri atti vandalici e aggressioni. Episodi fortemente condannati, che hanno sconvolto l’opinione pubblica.

Ha scritto Francesca Tocca: “Non seguo il calcio, le uniche partite che ho visto con piacere sono quelle dove giocava l’Italia. Domenica non avrò più lo stesso entusiasmo e la stessa gioia di tifare per la mia Nazione dopo aver visto questi video. Mi vergogno. Non siete degni di stare al mondo”. Queste le parole durissime della ballerina di Amici.

Carriera di Francesca Tocca

Nata a Catania, classe ’89, Francesca Tocca è uno dei volti più conosciuti dello staff di professionisti di Amici. Ha iniziato a studiare danza sin dalla tenera età e a 16 anni si avvicina al mondo dei balli di coppia. In questo ambito conoscerà Raimondo Todaro, suo futuro marito. I due, nel 2013, aprono una scuola di danza a Catania: lei in seguito entra nello staff del talent di Canale 5, mentre lui è già uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno una figlia, Jasmine. I due sono rimasti in ottimi rapporti. In seguito la ballerina ha avuto una relazione con il ballerino e collega di Amici, Alexandru Dimitru. La storia d’amore tra i due è finita qualche mese fa.