francesca-tocca-lascia-raimondo-per-l’allievo-di-amici,-maria-de-filippi-furiosa,-proprio-lui

Francesca Tocca è stata vista insieme a un allievo di Amici e subito i fan del programma hanno pensato che potesse esserci una crisi con Raimondo Todaro. Ricordiamo tutti infatti la sua storia con Valentin Alexandru Dumitru, allievo della scuola che venne cacciato da Maria De Filippi perché troppo indisponente. Durante il suo periodo in trasmissione, però, il giovane ebbe il tempo di conquistare la Tocca, che ebbe con lui una relazione. La loro frequentazione non è mai stata nascosta, anzi entrambi condividevano spesso degli scatti insieme sui loro profili social.

Ai tempi Francesca Tocca si era da poco lasciata con Raimondo Todaro. I due avevano già dato alla luce la loro bambina, ma il matrimonio non funzionava più. Furono moltissimi a pensare che il motivo della rottura fosse proprio un tradimento perpetuato dalla ballerina con Valentin. Lei lavorava già ad amici, mentre l’insegnante siculo era ancora nel cast di Ballando con le Stelle. Questa storia fece discutere tantissimo il mondo del gossip. Anche se è stata sempre smentita dalla coppia, che ci ha tenuto a precisare che la relazione con l’allievo è iniziata soltanto dopo il periodo di crisi.

“Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Non c’è stato un vero fattore per la fine della relazione. Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta pian piano. Noi abbiamo avuto dei momenti bui anche molto lunghi. In una certa fase abbiamo deciso che era giunto il momento di allontanarci. A posteriori è stata la scelta giusta. Ora abbiamo capito quanto il nostro amore fosse forte e quanto avessimo bisogno l’uno dell’altra” furono queste le parole del professore di Amici.

Francesca Tocca venne molto criticata dai telespettatori, legatissimi alla figura di Raimondo Todaro. Ma i due sono tornati insieme e hanno condiviso il momento davanti al pubblico italiano, quando lui è entrato a far parte del cast di Amici, con un bellissimo bacio. Lei intanto è diventata una vera e propria sex symbol grazie alla scuola per talenti di Maria De Filippi. Il pubblico però perdona ma non dimentica, e segue i movimenti della ballerina all’interno del programma e non solo. Così, quando è stata avvistata insieme a un allievo della scuola senza suo marito, sono nati subito i pettegolezzi.

L’allievo in questione è Nunzio Stancampiano, proprio il pupillo di Raimondo Todaro. Diventa perentorio mettere subito a tacere le malelingue. Francesca Tocca era in compagnia del ragazzo soltanto per lavoro. I due infatti si sono esibiti insieme in uno spettacolo cui Raimondo non ha preso parte. A quanto pare la Tocca avrebbe scelto il ballerino come suo nuovo partner di danza, lasciando di fatto Raimondo che dovrà quindi trovare una nuova ballerina per i suoi spettacoli.

Il ragazzo siciliano si è fatto riconoscere ad Amici di Maria De Filippi non soltanto per la sua arte, ma anche per la sua simpatia. Impossibile dimenticare i suoi tutorial. Speriamo tutti che la sua carriera nel mondo del piccolo schermo sia appena cominciata e che la presentatrice lo prenda sotto la sua ala protettiva, anche se questa scelta della Tocca pare non sia piaciuta alla De Filippi che aveva altri piani per loro.

