francesco-acerbi-e-la-fidanzata-claudia-scarpari,-l’attesa-di-un-figlio-dopo-l’incubo-della-malattia

Il difensore della Lazio e della Nazionale di calcio dell’Italia Francesco Acerbi è fidanzato con Claudia Scarpari. La compagna è incinta, mentre il calciatore è attualmente impegnato a Euro 2020 nella Nazionale di calcio italiana di Roberto Mancini. Acerbi dopo il tumore al testicolo nel 2013 ha finalmente ritrovato il sorriso e ora attende con ansia di diventare papà.

La storia d’amore di Francesco Acerbi e Claudia Scarpari

Il difensore della Lazio ha incontrato la sua anima gemella durante l’estate dell’anno scorso, poco dopo la fine del primo primo lockdown. Si sono conosciuti al mare e da quel momento sono diventati inseparabili. In un’intervista a LazioPress.it, la compagna del difensore – che è nata a Mantova ed è avvocatessa – raccontò a dicembre 2020:

Ci siamo conosciuti al mare e non saprei dire cosa abbia fatto per conquistarmi, semplicemente è stato se stesso con quel sorriso e con quella simpatia che ha, però so che da quando ci siamo incontrati non siamo più riusciti a stare lontani.

Nonostante la scarsa passione per il calcio, Claudia, che da ragazzina era milanista, ha confessato: “Non mi perdo una partita e non me ne perderò mai una. Mi emoziono tantissimo, quando guardo le partite da casa e sento il telecronista dire il suo nome mi vengono i brividi”.

Il loro è stato un amore a priva vista come dimostrato dalla dedica di Scarpari pubblicata sul suo Instagram pochi mesi dopo il primo incontro:

Questa è la mia foto preferita, che ho voluto appendere al muro di casa, che vado a cercare nel telefono almeno 1 volta al giorno, che descrive esattamente come, tra le tue braccia, ogni sogno diventa realtà.

Tu, che colori ogni cosa che tocchi, che mi dai tutto e rendi fantastica ogni giornata, che sai essere sempre presente per noi e mi rendi una persona migliore, sei il mio mondo, il regalo più prezioso che la vita potesse farmi e io ti amo con tutto il cuore.

La fidanzata di Acerbi è incinta

Sull’Instagram del campione e di Claudia alcuni post pubblicati dalla coppia hanno annunciato una gravidanza. La donna è già mamma di due splendidi bambini. Il 31 maggio scorso, poco prima dell’inizio dell’avventura di Euro 2020, il campione della Nazionale ha scritto un post, accompagnato da una foto di lei incinta con lui che le bacia la pancia:

Ho avuto la fortuna di incontrare l’amore della mia vita. Non è soltanto la mia donna ma anche un’amica, che nei momenti di difficoltà è pronta ad ascoltarti, a darti una parola di conforto, a darti sostegno, a darti forza. Sei speciale in tutto quello fai. Hai la capacità di rendermi felice e io ho la fortuna di starti accanto. Sei unica. Ti amo da morire.

Le visite mediche al Sassuolo e il tumore

in foto: Francesco Acerbi al Sassuolo

Nel 2013, durante una visita medica pre-campionato dello staf neroverde del Sassuolo, gli esami del sangue hanno rivelato che Acerbi aveva un tumore ai testicoli e che quindi si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per rimuoverlo. Poco dopo l’intervento al San Raffaele di Milano, Ace ha ripreso gli allenamenti con i suoi nuovi compagni di squadra e ha giocato alcune partite nella stagione di Serie A 2013-14. Tuttavia un test positivo all’antidoping nel dicembre 2013, dopo che lui aveva negato l’uso di sostanze dopanti, rivelò che i livelli ormonali irregolari riscontrati erano causati dal ritorno del cancro. Come riportato dal sito Goal.com, Acerbi raccontò in un’intervista del novembre 2016 al CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) l’esperienza dell’operazione: “Ho provato paura, non sapevo a cosa andavo incontro. Ero spaventato anche dalla prospettiva di non poter più giocare a calcio. Poi i medici mi hanno tranquillizzato“. In un’intervista a Repubblica nel 2019 il giocatore invece ha detto:

Credo che il tumore mi abbia migliorato, ora ho eliminato le persone negative nella mia vita. Quando ero al Milan ho toccato il fondo: morì mio padre e non avevo più stimoli, bevevo continuamente. Paradossalmente il cancro mi ha salvato, ho avuto un motivo per lottare, ora il mio obiettivo è giocare fino a 38 anni.

La carriera del difensore della Nazionale

Francesco Acerbi è lombardo ed ha 33 anni. Appassionato di calcio, ha debuttato calcisticamente nel Pavia nel 2005. Nel 2012, dopo aver giocato anche nel Chievo e nella Reggina, è passato al Milan. Dal 2013 al 2018 è stato al Sassuolo. Nel 2018 è sbarcato alla Lazio. Attualmente è impegnato nella Nazione di calcio dell’Italia di Roberto Mancini.