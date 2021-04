francesco-cannizzaro-nominato-responsabile-di-forza-italia-per-il-sud:-le-congratulazioni-del-gruppo-fi-metropolitano

Reggio Calabria, il gruppo Forza Italia Metropolitano si complimenta con l’on. Francesco Cannizzaro per la nomina a Responsabile di Forza Italia per il Sud

La scelta dell’on. Francesco Cannizzaro quale Responsabile di Forza Italia per il Sud premia la passione e il lavoro di un giovane parlamentare reggino che sta dimostrando, in un territorio particolarmente difficile, di conferire al proprio impegno politico il significato più alto. Il nuovo prestigioso quanto oneroso incarico, voluto dai vertici del partito con il Presidente Berlusconi in primis, darà modo all’on. Cannizzaro di confermare le sue riconosciute capacità di leadership, non disgiunte dalle innate qualità, che ne fanno un punto di riferimento e di aggregazione per un’intera classe politica. Questo ruolo di responsabilità indurrà Cannizzaro a proporsi sempre più come guida del partito, accompagnato da uno spirito di servizio che ne ha connotato, fin qui, il percorso politico ed istituzionale.

La nomina di Francesco Cannizzaro costituisce un riconoscimento per Reggio Calabria e per la Calabria, che conferma di costituire, nell’ambito del partito, un polo aggregante per quanti si riconoscono nei valori di libertà e di giustizia promossi da Forza Italia. Felicitazioni all’on. Cannizzaro ed un sentito “in bocca al lupo” per le numerose sfide che lo attendono lungo la strada che dovrà portare la Calabria e il Sud fuori dalle emergenze economiche e sociali alle quali sono stati storicamente condannati. Siamo certi che Francesco Cannizzaro, con il suo impegno quotidiano e con la passione politica che lo contraddistingue, saprà cogliere ancora straordinari risultati nell’esclusivo interesse delle nostre comunità.