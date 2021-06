francesco-chiofalo-e-drusilla-gucci-insieme:-arriva-la-conferma

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo: cosa bolle in pentola? L’ex naufraga della quindicesima edizione del popolare reality show L’Isola dei famosi è stata di recente al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua frequentazione con il bel ‘Lenticchio’.

Tra i primi a lanciare l’indiscrezione c’è anche Deianira Marzano. Nelle ultime ore con un post su Instagram, Chiofalo ha confermato l’interesse per la bella ereditiera di casa Gucci. Gli utenti più attenti non hanno, infatti, non potuto notare un dettaglio.

Di cosa si tratta? Di un beauty-case, che è apparso nelle storie di ‘Lenticchio’ e che sembrerebbe appartenere proprio all’ex naufraga. Ad alimentare alcune voci sui due anche alcuni movimenti sui social. Francesco è apparso in alcune Instagram stories con Drusilla.

I due si trovano attualmente in Turchia, ma non sono soli. Con loro un gruppo di amici e anche la mamma di Drusilla. In seguito ai rumors che si sono susseguiti nelle ultime ore, Chiofalo ha voluto fare chiarezza. A Instanews ha dichiarato: “Confermo il mio interesse per Drusilla“.

L’ex di Selvaggia Roma ha quindi confermato che tra i due ci sarebbe in atto una frequentazione. L’occasione del viaggio in Turchia ha dato la possibilità di fare le presentazioni ufficiali tra Francesco e la mamma della Gucci. Chiofalo ha recentemente chiuso con Antonella Fiordelisi, quindi per lui è molto importante rispettare i tempi e non essere precipitosi nel bruciare le tappe con Drusilla.

In Honduras la giovane ereditiera di casa Gucci aveva stretto amicizia con Awed. Tra i due, però, non è mai scattata la scintilla. Drusilla dopo poche settimane di permanenza sull’isola, ha chiesto a gran voce (quasi implorato) i telespettatori di votarla, affinché potesse far rientro a casa.

Le eccessive privazioni, avevano infatti messo a dura prova il fisico della Gucci. Se Drusilla deve la sua popolarità alla partecipazione de L’Isola dei Famosi, cosa diversa invece per Francesco. Chiofalo infatti si è fatto conoscere dal grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione di Temptation Island.

Un viaggio nei sentimenti fatto in coppia con quella che era la sua fidanzata dell’epoca: Selvaggia Roma. Negli ultimi giorni sono circolate nuovi rumors riguardanti Francesco. In particolare si vocifera di una sua partecipazione alla prossima edizione di Uomini e Donne in qualità di tronista.