francesco-chiofalo-e-drusilla-gucci-sono-in-crisi?-lui-rompe-il-silenzio

Francesco Chiofalo in Turchia senza Drusilla Gucci: “Doveva venire anche lei”

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono indubbiamente tra le coppie più nuove e per certi versi inaspettate nate dalla tv. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi e Chiofalo, infatti, sembrano star molto bene insieme ed anche sui social sono seguiti con enorme piacere da moltissime persone. Nelle ultime ore Francesco Chiofalo, che si trova in Turchia senza Drusilla, ha risposto a tutte quelle persone che ritenevano la coppia in crisi proprio per il viaggio di Chiofalo senza la fidanzata, su cui proprio lui ha rotto il silenzio: “Non siamo in crisi, io sono qua in Turchia per dei lavori, doveva venire anche lei”.

Francesco Chiofalo da solo in Turchia: “Ecco perché non è venuta Drusilla Gucci”

A rompere il silenzio sulla presunta crisi tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo è stato proprio quest’ultimo sulle sue storie Instagram, spegnendo dunque i rumors nati dopo essersi recato da solo in Turchia e spiegando di averlo fatto per lavoro. Drusilla Gucci, stando a quanto raccontato da Chiofalo, doveva recarsi anch’essa in Turchia con il fidanzato ma ha dovuto rimandare la partenza a causa degli esami universitari, tanto che Francesco ha raccontato: “Non è potuta venire perché ha dovuto dare degli esami di garden design, non mi chiedete cos’è perché ancora non l’ho capito, quindi non stiamo in crisi, mi dispiace ma va tutto bene”.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci fanno sul serio? Lui parla di matrimonio

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci stanno insieme da poco tempo ma paiono già aver imbastito discorsi piuttosto seri ed importanti per il presente ma anche per il futuro, infatti proprio Chiofalo ha raccontato di volerla sposare e di volere dei figli da lei, a dimostrazione di quanto la relazione proceda bene e di quanto i due si siano trovati a meraviglia.

