francesco-chiofalo-fa-sul-serio:-“drusilla?-voglio-sposarla-e-avere-un-figlio”

Francesco Chiofalo viene allo scoperto con Drusilla Gucci: “Voglio sposarla e avere un figlio”

Ormai sono diversi mesi che Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo fanno coppia fissa. All’inizio in tanti non hanno creduto molto nel loro amore, ma con il passare del tempo anche i più scettici sono stati costretti a ricredersi. Oggi Francesco Chiofalo ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E in questa circostanza il giovane personal trainer non ha fatto mistero di provare un profondo sentimento nei confronti di Drusilla Gucci, tanto da arrivare ad ammettere di essere pronto a sposarla e a mettere su famiglia:

“Sento un forte desiderio di sposarmi e poi anche di diventare padre…Quella con Drusilla è una storia importante…”

Francesco Chiofalo ha poi aggiunto di aver perso fin troppo tempo dietro a storie che si sono rivelate fallimentari. Drusilla Gucci sarà davvero la donna della sua vita?

Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo fa una confessione: “E’ molto diversa dalle fidanzate che ho avuto prima”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi chiesto a Francesco Chiofalo qual è stato il motivo per cui ha perso la testa per Drusilla Gucci, sempre al centro del gossip. E il personal trainer ha dapprima confessato di pensare che Drusilla Gucci sia una donna davvero straordinaria, e successivamente ha dichiarato che ha saputo regalargli una certa tranquillità, che non ha mai avuto con le sue donne del passato (Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi):

“Con loro le litigate erano all’ordine del giorno…Invece Drusilla ha saputo regalarmi la tranquillità che cercavo in un rapporto di coppia…”

Francesco Chiofalo ha poi ribadito di non aver mai conosciuto in tutta la sua vita una donna come Drusilla Gucci: “E’ molto diversa dalle fidanzate che ho avuto prima di lei…”

Francesco Chiofalo sulla sua storia con Drusilla Gucci: “Ecco quando abbiamo deciso di non nasconderci più”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto a Francesco Chiofalo quando è iniziata la sua storia d’amore con Drusilla Gucci. E Francesco Chiofalo, la cui ex pare entrerà nella casa più spiata dagli italiani, ha rivelato che hanno iniziato a frequentarsi a partire da fine giugno, e solo nel momento in cui hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra sono venuti allo scoperto: “Quando abbiamo capito che il nostro non era solo un flirt passeggero, abbiamo deciso di non nasconderci più…”

