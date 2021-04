Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi e Akash Kumar: “È imbarazzante”

Francesco Chiofalo commenta la presunta frequentazione tra Akash Kumar e Antonella Fiordelisi: “Mi sono sentito io a disagio per loro”

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi dopo due anni di frequentazione hanno da poco annunciato la loro rottura, infatti, i due non si vedevano più insieme da un po’ e Francesco, probabilmente intasato di domande di chi li ha sempre supportati, ha deciso di rompere il silenzio spiegando di essere stato lasciato da Antonella in modo molto pacifico e maturo, senza scenate. Negli ultimi giorni però, Antonella Fiordelisi é stata avvistata e paparazzata con il modello Akash Kumar in atteggiamenti molto affettuosi, e dunque Francesco Chiofalo, tramite storie su Instagram, ha detto la sua in merito alla questione: “Ho visto questo video che gira della mia ex con un altro ragazzo. Ragazzi quando l’ho visto mi sono sentito a disagio io per loro per quanto era fake. É imbarazzante. Non ho mai visto una paparazzata più organizzata di quella“.

Francesco Chiofalo critica Antonella Fiordelisi: “Mancanza di rispetto”

Francesco Chiofalo, proprio nelle ultime ore, ha commentato gli ultimi video che ritraevano la sua ex Antonella Fiordelisi in compagnia di Akash Kumar pochi giorni dopo la loro rottura. Francesco, nonostante si sia mostrato molto sereno, ha dichiarato di sentirsi preso in giro, poiché a sua detta, palesare una frequentazione a così pochi giorni di distanza dalla chiusura di una relazione di due anni, é una mancanza di tatto a tutti gli effetti: “Io sono stato lasciato, ho rispettato la sua decisione, ma immaginate se il giorno stesso in cui venite lasciati l’altra persona pubblica delle storie con un’altra persona. Ci sta che tu frequenti subito un’altra persona, ma non farei mai questa mancanza di rispetto verso l’altro“.

Antonella Fiordelisi e Akash Kumar sono fidanzati? Lei fa chiarezza: “Siamo solo amici”

Antonella Fiordelisi ha sin da subito smentito una probabile frequentazione con il modello Akash Kumar, infatti, una volta diventato virale il video dei paparazzi in cui i due erano molto vicini, Antonella Fiordelisi non ha tardato a fare chiarezza dichiarando: “Siamo solo amici, io sono single“. Poco dopo anche Akash Kumar ha confermato le dichiarazioni della Fiordelisi, smentendo il rumor della frequentazione.

