francesco-chiofalo-turbato-dopo-l’intervento-al-viso:-“sono-in-ansia”

La preoccupazione del noto personal trainer: “Questo periodo di attesa non me lo vivo bene”

Francesco Chiofalo un personal trainer diventato noto al pubblico dopo la partecipazione a Temptation Island, dopo aver preso parte al programma La Pupa e il Secchione Show è tornato in sala operatoria per un intervento al viso. Il fidanzato di Drusilla Gucci nelle scorse ore ha risposto alle domande dei suoi fan sui social, e a chi ha voluto sapere se ha ricevuto l’esame istologico della massa muscolare che ha rimosso dal naso poche settimane fa ha risposto, ammettendo di essere parecchio turbato:

“Purtroppo questo periodo di attesa non me lo vivo bene. Sono un po’ in ansia. Infatti sto cercando di pensarci il meno possibile”.

Il fidanzato di Drusilla Gucci confessa: “Ex concorrenti di Temptation Island? Rabbia nei miei confronti”

Durante la sua recente esperienza a La Pupa e il Secchione Show, il pupo Francesco Chiofalo è stato parecchio agnosciato al pensiero di doversi sottoporre a un intervento chirurgico al viso per la rimozione di una massa sconosciuta nei condotti nasali. A distanza di alcune settimane dall’operazione, il fidanzato di Drusilla Gucci ha rotto il silenzio sui social facendo sapere di non aver ancora ricevuto l’esame istologico: “Mi daranno il risultato a momenti. Sto aspettando la chiamata dall’ospedale. Spero fortemente di non ricevere brutte notizie come già in passato mi è successo”.

Poi il personal trainer che di recente in un’intervista ha detto di avere paura per la sua salute, a un utente della rete che è stato curioso di sapere se è rimasto in contatto con qualche ex concorrente della trasmissione estiva condotta da Filippo Bisciglia saltata questa estate, ha svelato: “Presumo tu intenda l’edizione a cui ho partecipato come fidanzato. Ormai sono anni che non sento più nessuno di loro”. Sempre riferendosi agli ex compagni di gioco del reality show in cui all’epoca aveva preso parte con l’ex fidanzata Selvaggia Roma, il 33enne ha aggiunto: “Purtroppo tra noi ex concorrenti di quell’edizione non c’è mai stata una vera e propria amicizia, ma solo un quieto vivere. Anzi molti di loro nei miei confronti hanno sempre nutrito una forte rabbia e competività“.

La brutta esperienza dell’ex volto di Temptation Island con le moto: “Sono troppo pericolose”

Francesco Chiofalo poi ha elogiato la sua fidanzata Drusilla Gucci, facendo sapere che è la sua donna ideale: “Sto con una ragazza bellissima e intelligentissima”. Dopo aver confessato di amare tanto le moto ha raccontato una brutta esperienza avuta: “Ho guidato su due ruote per tanti anni ma ho smesso di guidarle e utilizzarle come mezzo di trasporto, dopo aver sfiorato anni fa per l’ennesima volta un incidente mortale ho deciso di smetterla di usarle per sempre perchè appunto sono troppo pericolose”.

