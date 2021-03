Francesco Facchinetti e il dramma che affligge molti uomini | “Non mi vergogno di dirlo”

Francesco Facchinetti è un volto noto del panorama televisivo e musicale italiano. Figlio del celebre musicista Roby Facchinetti ha confessato qualche tempo fa di aver tatto ricorso ad un intervento, che gli ha cambiato letteralmente la vita per risolvere quel ‘problema’ che affligge molti uomini. Ecco di cosa si tratta

Francesco Facchinetti è un personaggio molto noto dello show business ed ha esordito come dj per poi reinventarsi cantante, conduttore televisivo e speaker radiofonico. Figlio di Roby Facchinetti, è riuscito con la sua carriera a discostarsi dall’etichetta di figlio d’arte e a procedere dritto per la sua strada.

Per quanto riguarda la sua vita privata ha da sempre attirato su di sé il gossip, prima con il matrimonio con Alessia Marcuzzi con cui ha avuto nel 2011 la bellissima primogenita di nome Mia e poi con le seconde nozze con Wilma Helena Faissol, da cui ha avuto altri due splendidi figli, Leone nel 2014 e l’ultima arrivata Lavinia Angelica Catherine nel 2016.

Il conduttore proprio con l’affascinante modella brasiliana si è sposato per ben due volte, la prima nel 2014 e la seconda nell’agosto del 2020. Difatti lo stesso Facchinetti aveva annunciato: “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto“.

Quello che tutti non sanno però è che Francesco ha sofferto moltissimo per un problema comune a tanti altri uomini e perciò è ricorso ad un intervento, che gli ha completamente rivoluzionato la vita.

Francesco Facchinetti e il suo ‘problema’

Francesco Facchinetti sui suoi canali social è molto diretto e sincero con i proprio followers e qualche tempo fa ha fatto una rivelazione: era afflitto dalla calvizie.

Il conduttore ha raccontato come il suo percorso sia stata lungo e di come il ‘problema’ sia sorto già da giovanissimo, così ha confessato: “A 20 anni ho iniziato a perdere i capelli. Ho ereditato da mio padre i suoi occhi azzurri, non ho ereditato la sua voce e ho ereditato i pochi capelli che ho in testa“. Ha poi aggiunto di esser ricorso ad un intervento con scarsi risultati: “Ho fatto l’autotrapianto, facendomi togliere seimila capelli per metterli dove mancavano. Ma i problemi sono molteplici”.

Poi però qualcosa è cambiato e l’incontro con una persona speciale gli ha ridato quello che desiderava e ha scelto di condividerlo con i propri fan per poter aiutare chiunque ne avesse bisogno.

E poi la svolta che gli ha cambiato la vita

L’ex dj insomma ne aveva provate di ogni per porre fine a quel disagio che molti uomini hanno, fino a quando non ha incontrato Fabrizio che gli ha completamente rivoluzionato la vita.

Ha così spiegato: “Finché un giorno, la vita ha voluto che incontrassi Fabrizio. Lui mi ha raccontato tutta la sua storia, 20 anni di studi e mi ha raccontato come per la prima volta ha ideato una patch cutanea che permette alla testa di traspirare e sotto i capelli possono crescere. Quindi eccomi qua. Con i capelli folti, sembro il ‘Re Leone’”, concludendo, “Per la prima volta, ho trovato la soluzione. E non mi vergogno a dirlo, sono contento di dirvelo perchè so quanta felicità può darvi“.

