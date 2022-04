francesco-facchinetti-lascia-tutti-a-bocca-aperta-“se-non-avessi-…”

Francesco Facchinetti è molto amato e seguito sui social non solo perché simpatico ma anche perché schietto e sincero. Il noto DJ e agente dello spettacolo non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero con sincerità, ed è proprio quello che ha fatto nel corso della prima puntata del programma condotto da Luca Casadei ovvero ‘One More Time’. Facchinetti si è raccontato senza problemi svelando alcuni aspetti molto particolari ed importanti della sua vita privata.

Francesco Facchinetti ospite di Luca Casadei svela alcuni aspetti importanti del suo privato

Francesco Facchinetti è stato ospite della prima puntata del programma condotto da Luca Casadei e giunto alla seconda stagione ovvero One More Time. E proprio nel corso di tale intervista non solo si è definito un narcisista ma ha anche rivelato di essere in cura dalla psicologa da circa un anno. “Da un anno vado dalla psicologa, perché è ovvio che questo disturbo della personalità narcisista crea problematiche”, queste esattamente le sue parole. Il figlio di Roby Facchinetti si è di preciso definito “onnivoro, egocentrico e narcisista” e ha rivelato di avere sempre un nuovo obiettivo da raggiungere che lo spinge a fare sempre di più e soprattutto bene. Ha raccontato ad esempio di aver tanto lavorato negli ultimi dieci anni per poter “comprare un quadro di Andy Warhol” e senza alcun problema ha ammesso di ritenere importanti i beni materiali. “Lavoro tutto il giorno, se non avessi una Rolls non uscirei di casa. Perché devo avere attorno a me cose che mi rendono la giornata piacevole”, ha precisato.

Facchinetti e l’importanza per i beni materiali: “E’ destabilizzante raccontarlo?”

Francesco Facchinetti ha quindi ammesso di ritenere molto importanti i beni materiali e nonostante le sue parole avrebbero potuto scatenare qualche polemica non ha comunque avuto timore di esprimersi in assoluta sincerità. “È destabilizzante raccontarlo? Sì, ma mi rasserenano” ha dichiarato Facchinetti che ha comunque voluto precisare che non avrebbe nemmeno alcun problema a sedersi dentro una macchina più economica. Ma, ha voluto precisare “Significa che se devo andare oltre il limite devo essere appagato”.

Il ricordo dei primi anni nella musica e in Rai

Il noto Dj, marito di Wilma Faissol e papà di 3 bambini, è tornato a parlare anche dei primi anni in Rai rivelando “Appena arrivato mandai via la vecchia guardia degli autori Rai, volevo un mio team di giovani. Andò bene, ma diedi fastidio a un po’ di gente. Appena sbagliai me la fecero pagare. Da golden boy della tv italiana diventai un ‘appestato’, vietato ogni studio televisivo”.