francesco-facchinetti:-lockdown-in-famiglia?-assume-uno-chef-personale

Il conduttore televisivo e celebre cantate Francesco Facchinetti, anche noto come Dj Francesco, pare che voglia lanciare una nuova moda in vista del Natale. Secondo i suoi ultimi interventi sui social sembrerebbe che il cantante di origini milanesi non voglia proprio farsi mancare nulla per le feste. Soprattutto in un anno come il 2020 in cui nulla viene dato per scontato. Viste anche le ingenti misure attuate per la prevenzione del contagio, Francesco, essendo costretto come molti a restare in casa durante i giorni festivi, ha prontamente deciso di valutare l’assunzione di uno chef personale.

Francesco Facchinetti: un Natale da re, ma chi è lo chef?

Entrando nei dettagli della notizia, l’idea di avere un cuoco soltanto a sua disposizione non sembrerebbe essere soltanto un capriccio del famoso Dj, che in passato grazie alle sue canzoni ha coinvolto con successo molti spettatori del Festivalbar. Francesco trascorrerà il periodo di Natale nella sua bellissima villa di Mariano Comese, in compagnia della moglie, Wilma Faissol, e dei loro tre figli.

Ad aggiungersi al quartetto però ci saranno anche delle piccole mascotte. Entrate a far parte del nucleo familiare da brevissimo tempo, Gigi e Fifi, i loro due splendidi gattini. Per rendere l’occasione speciale per tutta la famiglia il cantante ha dunque deciso di assumere lo chef Roberto Danese.

Infine, dopo aver mostrato sul suo profilo Instagram le grandi doti del cuoco alle prese con i fornelli, il capo famiglia avrebbe commentato scherzosamente l’avvenimento in tal modo: “Prepariamoci a ingrassare 20 chili a Natale“.