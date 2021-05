francesco-monte-intervista:-nominata-giulia-salemi,-lui-reagisce-male

A Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Francesco Monte è stato pungolato sulla sua ex fidanzata Giulia Salemi. Una svolta inaspettata per l’ex tronista di Uomini e Donne, che non ha mantenuto alcun rapporto con l’influencer italo-persiana.

Tutto è iniziato quando a Francesco Monte sono state chieste spiegazioni sulla sua querelle con Tommaso Zorzi. Querelle che risale all’ultima edizione del Grande Fratello Vip: nella Casa più spiata d’Italia l’aspirante conduttore milanese ha criticato più volte Monte.

Mentre la conduttrice stava spiegando la faccenda ha tirato in ballo Giulia Salemi, che ha condiviso con Zorzi l’esperienza nel bunker di Cinecittà. Non appena è stata nominata la Salemi Monte è intervenuto piuttosto scocciato, invitando la Di Miceli a non raccontare per filo e per segno quanto accaduto perché la vicenda è ormai nota.

“Non serve mettere in mezzo altre persone”, ha dichiarato piuttosto adirato Francesco Monte, che ormai da tempo ha preso le distanze da Giulia Salemi ma anche da un’altra ex fidanzata famosa, Cecilia Rodriguez. “Quella con Zorzi è stata una polemica alimentata dai media, di vero non c’è nulla”, ha detto.

E poi ancora: “Ci siamo sentiti e ci siamo chiariti, non ci sono problemi tra di noi”. Oggi Francesco Monte è molto concentrato sulla sua carriera da cantante ed è stanco di polemiche nate sui social network e di inutili contrasti. “Non faccio questo lavoro per i like, nel mondo dello spettacolo sono arrivato prima dell’avvento dei social”, ha precisato.

“Chi mi vuole seguire deve seguirmi perché ha interesse per le cose che faccio non per la mia vita privata”, ha aggiunto Francesco Monte, che da anni è sereno accanto alla modella pugliese Isabella De Candia. Una ragazza molto riservata, lontana da gossip e pettegolezzi.

Una storia d’amore solida, concreta, che procede a gonfie vele. Il matrimonio può attendere: Francesco Monte ha confidato che resta il suo sogno ma che al momento non è ancora pronto per un passo del genere. Oggi Monte è concentrato sulla sua carriera musicale e dopo il featuring con Lee Ryan dei Blue sta lavorando a nuovi progetti.

L’anno prossimo proverà a partecipare di nuovo al Festival di Sanremo? “Vediamo”, ha risposto Francesco Monte. Una cosa è certa: non entrerebbe di nuovo al Grande Fratello Vip, come fatto dalla sua ex fidanzata Giulia Salemi. “Ogni cosa a suo tempo”, ha ribadito Monte, che è stato concorrente del reality show nel 2018.