francesco-monte-lancia-un-avvertimento-ai-concorrenti-del-grande-fratello-vip-che-parlano-di-lui

Francesco Monte vuole lasciarsi alle spalle il Grande Fratello Vip e i gossip che nascono da esso. L’ex concorrente (per chi non se lo ricordasse Monte partecipò prima all’Isola Dei Famosi e successivamente al Grande Fratello Vip) non vorrebbe più essere associato a quel mondo.

L’ha fatto capire, senza mezzi termini, durante un’intervista rilasciata a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli, durante la quale gli è stata posta una domanda in merito al reality. Quello che la speaker voleva sapere era se, Francesco, fosse a conoscenza di quanto detto dalla sua ex fidanzata, Giulia Salemi, attualmente all’interno della Casa.

Alla domanda Francesco Monte, inizialmente un po’ restio, ha così risposto:

No, non sto vedendo il Grande Fratello Vip e possiamo anche parlare di altro. Direi che siamo andati avanti, è successo molto altro. Ovvio che so chi c’è dentro la casa, ma non lo guardo davvero, sono impegnato a fare altro. C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Poi però potrebbero ritrovarsi con delle sorpresine con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente. Non è una metafora, è un dato di fatto. […] Sto gettando le basi per la mia idea di musica, diciamo che nei miei confronti c’è un occhio più critico per quello che ho fatto nel mondo dello spettacolo negli ultimi dieci anni ma spero che la gente si possa ricredere.

Monte non scarta dunque l’ipotesi di mettere in mezzo gli avvocati per proteggere la sua immagine dai vari gossip.

Nel frattempo Giulia Salemi, ormai di nuovo concorrente, ha raccontato ai suoi coinquilini come ha vissuto la sua storia d’amore con Francesco, nata proprio all’interno del Grande Fratello Vip: