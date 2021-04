francesco-monte-oggi:-canzone-con-lee-ryan-e-progetto-con-la-fidanzata

Francesco Monte continua a cantare. Nonostante le critiche, le malelingue e la bocciatura a Sanremo Giovani, l’ex concorrente di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi crede molto in questo sogno e sta facendo di tutto per affermarsi nel mondo della musica. L’ultima fatica? La collaborazione con Lee Ryan, uno dei componenti dei Blue, boy band inglese famosa nei primi Anni Duemila.

Dal 30 aprile 2021 sarà disponibile Work This Out, il feautiring tra Francesco Monte e Lee Ryan. I due si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune. Monte stava lavorando per Guess, di cui è testimonial da anni, quando a un certo punto si è messo a canticchiare una canzone dei Blue. Una ragazza presente sul set con Francesco ha subito detto che era amica di Lee Ryan: tre giorni dopo il tarantino ha trovato un messaggio dell’inglese su WhatsApp.

A Vanity Fair Francesco Monte ha dichiarato:

“Questa canzone è un sogno che si realizza: sono cresciuto con le canzoni delle boy band, ho imparato a cantare grazie alle canzoni che ascoltavo, e lavorare oggi con Lee per questo progetto che abbiamo partorito insieme è un’emozione stupenda”

Francesco Monte ha assicurato che Lee Ryan, nonostante la grande popolarità, è una persona molto umile e alla mano. Al momento però, a causa dell’emergenza Covid, i due non sono ancora riusciti a incontrarsi dal vivo. Tra Francesco e Lee una fitta corrispondenza che ha portato i due ad incidere una canzone insieme.

Il videoclip di Work This Out è stato registrato in due momenti e posti differenti: la parte di Francesco Monte è stata filmata in Puglia, a Taranto, mentre quella di Lee in Spagna, paese dove ora vive l’ex Blue. Il brano parla di come risolvere un problema d’amore, che è il motore di tutto sia per Francesco sia per Lee.

Per il futuro Francesco Monte non esclude di andare a vivere all’estero, dove l’attenzione nei suoi confronti non manca. Da tre anni è testimonial di Guess e ha ricevuto i complimenti di Jennifer Lopez. E Isabella De Candia, attuale fidanzata di Monte, sarebbe pronta a seguire il cantante.

Dopo la breve liaison con Giulia Salemi Francesco Monte è finalmente sereno accanto a Isabella, con la quale spera un giorno di mettere su famiglia.