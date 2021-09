francesco-monte-smentisce-la-rottura-con-isabella-de-candia:-“fake-news”

Isabella De Candia e Francesco Monte non si sono lasciati. Lui si sfoga: “Fake news”

Sull’ultimo numero del magazine Chi è stato riportato che Francesco Monte e Isabella De Candia si sarebbero lasciati. Da quel momento in poi l’ex tronista di Maria De Filippi è finito nell’occhio del ciclone sui social. In tanti hanno puntato il dito contro Francesco Monte accusandolo di aver messo in scena questa presunta crisi solo per ottenere visibilità. A distanza di qualche ora Francesco Monte ha smentito seccamente la rottura con Isabella De Candia con un post su instagram. In questa circostanza si è anche scagliato contro tutti i cosiddetti leoni da tastiera: “Articolo fake e commenti di un degrado e una ignoranza inaudita…”

Francesco Monte è una furia contro gli hater sui social: “Quanta povertà umana”

Successivamente Francesco Monte, sempre in questo stringato post pubblicato su instagram in cui ha smentito il gossip sulla presunta rottura con Isabella De Candia, non ha poi fatto mistero di esserci rimasto davvero male nel leggere così tanti commenti sui social intrisi di una cattiveria unica: “Quanta povertà umana, mamma mia…” E in effetti Francesco Monte, sempre al centro del gossip, non ha certo tutti i torti ad aver reagito in questo modo, visto che sono ore e ore che sui social ne hanno scritte di tutti i colori sulla sua vita privata, dando giudizi e facendo ipotesi del tutto infondate.

Francesco Monte dà un consiglio agli hater: “Pensate a vivere la vostra vita”

Francesco Monte ha poi concluso questo suo lungo post pubblicato poco fa su instagram dando uno spassionato consiglio a tutti coloro che hanno scritto commenti sulla sua sua vita privata senza sapere nulla: “Pensate a vivere la vostra vita anziché vivere di queste minch**te…” Insomma anche in questa occasione Francesco Monte ha mostrato di avere un bel caratterino prendendo di petto la situazione.

