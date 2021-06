francesco-moser-affossa-il-figlio:-“ignazio-all’isola-dei-famosi?-mi-addormentavo”

Francesco e Ignazio Moser

Francesco Moser e le scelte del figlio a partecipare a dei reality show

A distanza di alcuni giorni dalla finalissima de L’Isola dei Famosi 15 che ha decretato la vittoria di Awed, Francesco Moser ha detto la sua sull’avventura vissuta dal figlio Ignazio in Honduras. L’ex ciclista trentino lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al noto magazine Oggi.

Dopo qualche titubanza, l’ex sportivo che ora ha un’azienda vincola, ha accettato l’interesse del consanguineo per il mondo dello spettacolo. Infatti, il fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip dove ha trovato l’amore nella modella argentina, ha provato a seguirlo all’Isola dei Famosi anche se per lui non è per niente stato facile. Per quale motivo?

L’ex ciclista si addormentava davanti alla televisione

Intervistato nel nuovo numero del settimanale Oggi, il padre di Ignazio Moser, ovvero l’ex ciclista Francesco ha parlato dell’avventura del figlio in Honduras per L’Isola dei Famosi 15. “Ho tentato, ma mi addormentavo. Alle dieci vado a dormire. La mancata vittoria di Ignazio? Non è così importante, non è come se avesse perso il Giro d’Italia o la Milano-Sanremo. Comunque credo che quello che conta, come nello sport, sia partecipare ed essere protagonisti. Certo, quello è un mondo particolare che io faccio fatica a capire”, ha aggiunto il suocero di Cecilia Rodriguez alla nota rivista.

In questi anni la modella argentina e Ignazio il suo compagno non hanno mai nascosto di volere un futuro insieme. I due innamorati che hanno passato gli ultimi giorni in quarantena, ora si stanno occupando di controllare che i lavori di ristrutturazione della nuova casa procedono senza alcun intoppo. Inoltre, pare che nei loro progetti ci sarebbe la volontà di allargare la famiglia.

Francesco Moser dice la sua su possibili nipotini

A tal proposito, sempre nella stessa intervista l’ex sportivo Francesco Moser, sull’arrivo dei nipotini da parte di Ignazio e Cecilia Rodriguez ha detto: “Se lo vogliono…”. L’ex ciclista, infine, ha commentato anche le scelte private e lavorative del figlio a cui ha sempre lasciato ampia libertà.

“No, fa quello che gli pare come tutti i miei figli. Non sono un padre severo. Gli dico di stare attento che quello è un mondo particolare. A me dà un po’ fastidio, per dire, che abbia tutti i tatuaggi, ma li fa lo stesso”, ha asserito l’imprenditore vinicolo.