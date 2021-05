Francesco Nuti, Chi è L’ex Compagna Annamaria Malipiero: Età, Vita Privata, Figli, E Dove L’abbiamo Vista

Francesco Nuti, chi è l’ex compagna di Annamaria Malipiero: dalla sua età alla attuale vita privata, cosa sappiamo su di lei.

Francesco Nuti, chi è Annamaria Malipiero. Fonte Foto: InstagramUna cosa è certa: la puntata di quest’oggi, Domenica 16 Maggio, di Domenica In sarà davvero imperdibile. Ricco di ospiti davvero eccezionali e di momenti legati all’emergenza Coronavirus e al caso Denise Pipitone, il trentaseiesimo appuntamento con il programma di Mara Venier sarà più che eccezionale. In studio di Mara Venier, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ci sarà anche un omaggio al grandissimo Francesco Nuti.

A rendere un omaggio a Francesco Nuti, nello studio di Domenica In ci saranno proprio loro: sua figlia Ginevra e l’ex compagna Annamaria Malipiero. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato dell’unica figlia dell’attore. Adesso, invece, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla bellissima Malipiero? Di seguito, quindi, vi sveleremo ogni minima cosa su di lei. A partire, quindi, dalla sua età e vita privata. Fino alla sua vita professionale. Siete pronti? Ecco tutti i dettagli.

Chi è Annamaria Malipiero, l’ex compagna di Francesco Nuti: età e dove l’abbiamo vistaAnnamaria Malipiero, come dicevamo precedentemente, è l’ex compagna di Francesco Nuti. Insieme per circa otto anni, i due sono diventanti genitori della splendida Ginevra esattamente nel 1999. Cosa sappiamo, però, su di lei? Il suo nome, senza alcun dubbio, non vi sarà affatto sconosciuto. E, in effetti, avete proprio ragione. La bellissima Annamaria infatti, è una famosissima ed apprezzatissima attrice. Procediamo prima con ordine, però! E cerchiamo di capire, quindi, qualche cosa in più su di lei.

Annamaria Malipiero è nata a Padova il 23 Marzo del 1972. Prima di fare il suo debutto come attrice, avvenuto esattamente nel 1995, inizia a lavorare come modella. Correva, infatti, l’anno 1988 quando Annamaria partecipa al concorso Miss Italia. Nel 1989, insieme a sua padre, prende parte e, addirittura, lo vince il concorso “Mom and Daughter”. E l’anno dopo, infine, prende parte a Miss Universo. Il debutto da attrice, come dicevamo, avviene esattamente nel 1995. E, in un vero e proprio batter baleno, cavalca la cresta dell’onda. Sono davvero diverse le sue partecipazioni. A partire, quindi, da pellicole cinematografiche. Fino a serie televisive. Tra cui, “Vivere”, “Centovetrine”, “Un posto al sole”, “Gomorra” e tantissime altre.

Vita privata ed InstagramIn coppia con Francesco Nuti per circa otto anni, una volta termina la sua storia d’amore, Annamaria Malipiero si è legata al dentista Marco Bindelli. Dal quale, tra l’altro, ha avuto altri due figli.

Fonte Foto: InstagramVolete seguirla anche voi su Instagram? Vi accontentiamo immediatamente: questo è il suo profilo social.