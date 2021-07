Francesco Oppini ammette: “Questa cosa mi mancava”. Cosa è successo ieri sera

Francesco Oppini vive una serata speciale: “Mi mancava stare tutti insieme”

Sempre in giro per l’Italia, Francesco Oppini sembra instancabile. Dopo aver trascorso alcuni giorni ad Alassio con gli amici e la fidanzata, l’ex gieffino è tornato a Milano per l’ultima puntata stagionale di 7 Gold che riprenderà a fine agosto con l’inizio del campionato di calcio di serie A. Ieri sera Francesco Oppini è partito di nuovo per arrivare a Verona, dove ha festeggiato l’evento in onore di Jerry Calà che ha festeggiato i suoi 70 anni e i 50 di carriera.

“Serata pazzesca bellissima, divertentissima, mi mancava vedere tutti insieme e mi mancavano anche alcuni. Buonanotte”.

Questo il commento di Francesco Oppini che ha potuto rivedere il padre, Franco Oppini e la compagna Ada Alberti, insieme ad altri parenti e amici. Il figlio di Alba Parietti ha mostrato dei frammenti della serata che ha visto tra i protagonisti numerosi vip tra cui Fausto Leali ed Ezio Greggio.



Francesco Oppini ancora in viaggio: “Si parte per Catania”. Il nuovo progetto

Dopo la serata in allegria di ieri, Francesco Oppini non si è fermato e proprio in queste ore è in viaggio per Catania. “Ore 1.24, siamo arrivati adesso in provincia di Bergamo, domani si parte presto per Catania”. Queste le parole del figlio di Alba Parietti che ha raccontato che oggi parteciperà a un evento benefico, con una partita di calcio nel pomeriggio che poi si allungherà con un evento di sera. Francesco Oppini ha sottolineato più volte sui social l’importanza di ripartire e di riprendere a fare beneficenza.

Francesco Oppini: “Sei la nazionale del 2021”. La dichiarazione d’amore per Cristina Tomasini

“Sei la nazionale del 2006. Anzi 2021”. Queste le parole dell’ultimo post su Instagram di Francesco Oppini che, ieri ha fatto una scoperta inaspettata, e ha commentato con una vera e propria dichiarazione d’amore la foto ad Alassio con la fidanzata Cristina Tomasini.

