Francesco Oppini ha abbandonato la fidanzata sull’altare per la protagonista del Gf Vip. Fan sotto choc. Ecco chi è

E’ da un po’ di tempo che Oppini, ex concorrente di Gf Vip 5, non si vede più in giro né sui social con Cristina Tommasini, sua ex compagna. Gira voce che ci sia di mezzo una nuova fiamma, una ragazza bionda.

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietta e Franco Oppini, è stato uno dei protagonisti dell’edizone del GF VIP 5. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di lui e della sua crisi con Cristina. Della loro storia sappiamo molto visto che lo stesso Francesco ne ha parlato nella casa più spiata d’Italia. Innamoratissimo di lei, ha lasciato in anticipo il programma proprio per tornare a casa dalla compagna.

Ma cosa è accaduto dopo la fine del Gf vip? I due sono risultati sempre più innamorati tanto da postare foto e stories sui social. Molto spesso sono usciti con le altre coppie della casa trascorrendo insieme sia i compleanni che i giorni festivi. Fino a pochi mesi fa tutti erano a conoscenza di eventuali nozze tra i due ma tutto è cambiato. La crisi è evidente tanto che lei ha già cancellato tutte le foto di coppia da Instagram e lui non l’ha invitata alla sua festa di compleanno.

Addirittura gira voce che l’ex concorrente del GF Vip avrebbe già trovato una nuova fiamma, come sostiene Blogtivvu: “Uscire di casa per andare in palestra e incrociare Francesco Oppini e Andrea Zelletta (bellissimo). Il primo mano nella mano con una biondazza che mi guardava storto perché lo osservavo. Io ero rimasta che diceva alla mamma che voleva fare un figlio con la mora, cos’è successo?”

Nessuno sa con certezza chi possa essere quella ragazza bionda e se effettivamente è una nuova fiamma che arde nel suo cuore. Alcuni sospettano che possa trattarsi di un’ex gieffina, Sonia Lorenzini, conosciuta proprio nella scorsa edizione del reality. Vero è che la Lorenzini è stata invitata al compleanno di Francesco a Gardaland e che nelle Ig stories i due risultano molto complici ma la certezza che sia lei la nuova fiamma nessuno l’ha ancora data. Ovviamente il gossip impazza sul web e i fans più accaniti cercano di scoprire maggiori dettagli.

