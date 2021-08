Francesco Oppini, importanti novità di lavoro: “La collaborazione riprende”

Francesco Oppini torna a 7 Gold: “Abbiamo chiarito e la collaborazione riprende”

Settimane complicate per Francesco Oppini quelle appena trascorse. L’ex gieffino è finito suo malgrado al centro di una polemica che ha visto protagonista Tommaso Zorzi, ora però ha annunciato un’importante scelta professionale di cui ha voluto rendere partecipi i suoi followers. Su Instagram Stories Francesco Oppini ha raccontato:

“Ho avuto un incontro oggi con 7 Gold, abbiamo e chiarito la situazione e riprenderò la collaborazione con loro a fine agosto”.

Queste le parole di Francesco Oppini che tornerà a vestire i panni di commentatore sportivo e non solo. Stando alle ultime dichiarazioni del figlio di Alba Parietti, sembrerebbe infatti che ci siano altri progetti che bollono in pentola.



Francesco Oppini pronto per un nuovo progetto? “Per ora non posso parlare”

“Tornerò fare le telecronache per la Juventus in studio a 7 Gold, in alternanza con l’altro ragazzo che si occupa di Juventus e mi darà una mano con i molteplici impegni che ho anche su altre cose”. Questa la rivelazione di Francesco Oppini che ha anticipato di avere altri progetti in ballo. Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbero aprirsi le porte di nuove trasmissioni, come avvenuto lo scorso inverno quando è stato protagonista di Tiki Taka. Francesco Oppini, che è sbottato di recente, ha tenuto alta la curiosità dei suoi followers su Instagram limitandosi a dichiarare: “Delle altre cose adesso non posso parlarvi”.

Francesco Oppini stupisce la fidanzata: il regalo inaspettato per Cristina Tomasini

In questi giorni Francesco Oppini ha stupito la fidanzata, Cristina Tomasini, regalandole un mazzo di fiori in un giorno qualunque, senza nessuna ricorrenza. “L’amore è il solo fiore che possa fiorire senza l’aiuto delle stagioni”. Questa la dedica del figlio di Alba Parietti per la fidanzata su Instagram.

