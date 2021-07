francesco-oppini-nella-bufera,-fa-una-gaffe-sui-social-e-il-web-si-rivolta-contro

Francesco Oppini è il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini. L’abbiamo visto in questi mesi protagonista al GF vip dove ha avuto modo di farsi conoscere. È stata per lui un’esperienza molto importante per farsi conoscere dal grande pubblico, ma anche perché sembra aver trovato una grande amicizia. All’interno della casa più spiata d’Italia, infatti Francesco ha conosciuto Tommaso Zorzi e fin dai primi giorni l’intesa tra i due è apparsa piuttosto importante. Una volta usciti dalla casa i due hanno continuato a sentirsi e vedersi, mantenendo quindi questo rapporto così tanto stretto ed intimo. In queste ultime ore sembrerebbe che però il figlio di Alba Parietti si sia lasciato un po’ andare sui social network commettendo una gaffe che non è piaciuta ai suoi fan. Ma cosa è accaduto?

Francesco Oppini e la gaffe sui social

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Francesco ovvero il figlio di Alba Parietti nella serata di ieri sembra aver fatto una diretta su Instagram, mentre si trovava in compagnia di alcuni suoi amici. Ad un certo punto però, sembrerebbe che il gruppetto si sia lasciato parecchio andare e qualche loro dichiarazione non ha fatto tanto piacere al popolo del Web che ha commentato negativamente.

Un amico usa la F Word nella diretta di Francesco e lui non lo riprende

Qualcuno sembra che in sottofondo abbia sentito un amico di Oppini utilizzare la F Word , senza un motivo ben preciso. I follower di Francesco hanno criticato il fatto che quest’ultimo non sia intervenuto per frenare l’amico ed in qualche modo rimproverarlo. In queste ore, insomma sui social è venuta a crearsi una vera e propria polemica per questo comportamento tenuto da Francesco e dai suoi amici sui vari social network.

Scivolone su Instagram, è polemica anche su Twitter

In molti si sono lamentati del fatto che l’ex gieffino, che purtroppo ha fatto uno brutto scivolone su Instagram, non sia intervenuto per bloccare l’amico e riprenderlo pubblicamente. La polemica si sarebbe spostata anche su altri social network e nello specifico su Twitter, dove un utente sembra abbia scritto “‘F word’ e risate varie, ecco a voi Francesco Oppini e i suoi amici che avete tanto beatificato…”. Al momento il figlio di Alba Parietti pare che non abbia commentato l’accaduto, ma non si esclude che lo possa fare nelle prossime ore per chiarire questo brutto equivoco.