francesco-oppini:-“purtroppo-siamo-rientrati”,-cambio-di-programma-obbligato

Francesco Oppini e Cristina Tomasini, fine delle vacanze: “Purtroppo siamo rientrati”

Sono rientrati a Milano Francesco Oppini e Cristina Tomasini. La coppia ha trascorso alcuni giorni ad Alassio in compagnia degli amici, per godersi il mare. La pausa relax però non è durata tanto quando i due ragazzi volevano. In queste ore infatti Francesco Oppini e la fidanzata sono tornati a casa.

“Era bello stare al mare però purtroppo siamo rientrati siamo a Milano 3 per l’ultima puntata di 7 gold”.

È stato questo lo sfogo di Francesco Oppini, tornato a Basilio per lavoro. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip non si è però perso d’animo e ha deciso di godersi le ultime ore di relax a casa della madre Alba Parietti.



Francesco Oppini stuzzica la madre Alba Parietti: “Grazie perchè hai deciso di liberarci del tuo peso”

In tono scherzoso, Francesco Oppini su Instagram Stories ha chiamato in causa la madre Alba Parietti che gli ha concesso di trascorrere alcune ore di relax, prima di tornare al lavoro, nella sua casa di Milano. L’ex gieffino ha mostrato la piscina, la fidanzata e i suoi amici e ha dichiarato, rivolgendosi alla mamma: “Mamma grazie perchè lo sappiamo benissimo che tu per dare la piscina ai tuoi amici e a tuo figlio te ne sei andata in montagna liberandoci del tuo peso…Ci vediamo presto! Devi vedere come si sta bene a casa tua”.

Francesco Oppini: “Quanto sei bella”. La dichiarazione d’amore per Cristina Tomasini

In queste ore Francesco Oppini, oltre all’ironia, ha fatto sfoggio anche del suo lato romantico. L’ex gieffino ha infatti commentato su Instagram una foto postata dalla fidanzata Cristina Tomasini al mare. “Quanto sei bella tu”. Queste le parole di Francesco Oppini per la compagna, una vera e propria dichiarazione d’amore quella del commentatore sportivo che in queste ore però è scivolato in una gaffe.

