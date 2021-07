Francesco Oppini rivela: “Ecco perché mi hanno bullizzato”

Francesco Oppini, nel corso di un’intervista, ha parlato di quando da giovanissimo fu bullizzato spiegando per quale motivo.

(Foto Instagram @francesco_oppini_82)

È in edicola il nuovo numero di Novella 2000, in cui si trova un’intervista a Francesco Oppini. Quest’ultimo ha parlato di sua madre, Alba Parietti, che qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 60 anni.

Per lui non è stato sempre semplice essere figlio di una showgirl così famosa e apprezzata dal pubblico. Francesco ha spiegato di essere stato bullizzato proprio per il fatto di avere una madre così celebre in televisione. Queste le sue parole a tal proposito.

Ci sono stati momenti difficili… Quando avevo 14 anni ed ero al primo anno di liceo, mamma era all’apice della sua fama in Tv… E io ero bullizzato…

Francesco Oppini, le frasi pesanti da parte dei bulli

Oppini ha parlato di quel periodo in cui da giovanissimo era stato preso di mira dai bulli. Francesco ha spiegato che i bulli hanno anche rivolto delle parole poco carine verso sua madre.

Quando mi veniva a prendere a scuola partivano i cori da stadio.

LEGGI ANCHE —> Damiano dei Maneskin fa un annuncio speciale ma non sembra lui: che ha fatto?

L’uomo raccontato quel suo passato in cui ha dovuto fare i conti a scuola con alcune frasi pesanti nei suoi confronti.

Mi dicevano frasi tipo “Perché sei così brutto e tua madre è bella?”. Oppure “Tua mamma è alta e tu sei basso…” Allora non si parlava di bullismo, ma questo era.

È stato chiesto all’ex concorrente del “GF Vip” come sia riuscito a mettersi alle spalle quel periodo non facile per lui. A quel punto Oppini non ha avuto dubbi.

Grazie ai miei… Mia mamma sapeva darmi la fiducia necessaria… Mi ha reso più forte…

LEGGI ANCHE —> Raffaella Carrà, le ultime parole svelate da Malgioglio. La Rai interrompe il collegamento

Francesco ha confermato il suo rapporto con la madre Alba Parietti, sottolineando il forte legame presente tra i due.