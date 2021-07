francesco-oppini,-scoperta-inaspettata:-“non-so-come-commentare-la-cosa”

Francesco Oppini ringrazia i fans per l’affetto: “Non so come commentare la cosa”

Ha voluto ringraziare calorosamente tutti i suoi followers Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ha scoperto l’immenso affetto del pubblico dopo il Grande Fratello Vip, reality che gli ha consentito di raggiungere il suo scopo di non essere più considerato come “il figlio di”. “Caldo a parte volevo ringraziarvi per ieri sera. Avete mandato Oppini 7 gold in tendenza, secondo su twitter in Italia” ha raccontato Francesco Oppini che poi ha ammesso:

“Non so come commentare la cosa come ringraziarvi. Siete fantastici, splendidi, carini potrei usare tutti gli aggettivi del mondo”.

Questo il commento di Francesco Oppini su Instagram Stories che non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori la sua felicità nell’essere così amato dal pubblico. L’ex gieffino ha poi tenuto aggiornati i fans dei prossimi eventi a cui parteciperà.



Francesco Oppini lancia un messaggio importante: “Proviamo a ripartire con la beneficenza”

“Domani sera sarò all’arena di Verona per l’evento di Jerry Calà, per i suoi 50 anni sul palco e per festeggiare i suoi 70 anni con tanti amici, mentre mercoledì sarò ad Aci Castello Sicilia per un evento benefico”. Queste le parole di Francesco Oppini su Instagram Stories. Il figlio di Alba Parietti, che ieri ha dovuto cambiare i suoi piani, ha raccontato però: “Peccato purtroppo soltanto per gli ingressi contingentati”. Francesco Oppini ha voluto però lanciare un messaggio importante sottolineando: “Noi saremo lì per provare a ripartire anche con la beneficenza”.

Francesco Oppini riprende la fidanzata Cristina Tomasini: il simpatico siparietto

Felicemente legato a Cristina Tomasini, Francesco Oppini non ha perso l’occasione per stuzzicare la fidanzata, pronta a iniziare il suo allenamento di corsa sotto casa. “Corriamo o facciamo finta?”, ha chiesto Francesco Oppini a Cristina che ha ripreso la scena, mostrando un simpatico siparietto di coppia.

