francesco-renga-ad-ambra-angiolini-“dovevi-essere-a-sanremo-con-me-…-”-e-lei-“ma-io-c’ero-…”

Francesco Renga e Ambra Angiolini sono stati insieme per tanti anni e hanno costruito una bellissima famiglia insieme ai loro due figli. Ad ogni modo, dopo tanti anni d’amore i due si sono lasciati e la notizia della loro separazione ha colto tutti di sorpresa. Dopo un periodo piuttosto difficile, soprattutto subito dopo la loro separazione, sembra che tra i due però sia tornato il sereno. Francesco e Ambra, pare abbiano deciso di continuare ad avere un buon rapporto soprattutto per la felicità dei loro figli. In questi ultimi giorni, i due sono tornati al centro del gossip soprattutto in seguito alla partecipazione di Francesco alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Ma cosa è accaduto?

Francesco Renga al Festival di Sanremo, per lui il 22°esimo posto

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, Francesco Renga ha partecipato al 71esima edizione del Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston il brano intitolato “Quando trovo te“. Ovviamente questa non è stata l’unica partecipazione del cantante alla kermesse, visto che aveva già partecipato nel 2019 e nel 2005 aveva addirittura vinto il festival con il brano intitolato Angelo. Questa volta però per il cantante non è andata come sperato, visto che si è aggiudicato il 22esimo posto, meritato a quanto pare sia per la critica che per il pubblico a casa. Per la finale Francesco Renga si è presentato piuttosto elegante, con addosso un abito firmato Dolce & Gabbana molto chic e sicuramente molto originale. Poco prima della sua esibizione, pare che il cantante abbia messo su un siparietto molto simpatico con la sua ex moglie Ambra Angiolini.

La dedica dell’ex moglie Ambra Angiolini

Poco prima della sua esibizione, sul palco dell’Ariston per la finale sembra che l’ex moglie Ambra Angiolini abbia voluto fare una dedica molto speciale su Instagram a Francesco Renga per supportarlo. Così l’attrice, avrebbe taggato l’ex marito in una storia sui social, riproponendo ovviamente il video della canzone. Nella didascalia pare abbia scritto invece queste parole “bisogna solo ascoltare, che a parlare siamo sempre già in troppo”. Il botta e risposta tra i due è stato piuttosto esilarante e divertente ed ha fatto tanto sorridere i loro fan.

Il siparietto simpatico e divertente tra il cantante e l’ex moglie

Il cantante avrebbe risposto all’ex moglie, chiedendole come mai non fosse andata al Festival a supportarlo fisicamente. L’attrice avrebbe risposto in modo piuttosto ironico. “Ma c’ero! Ero tra i palloncini, vicino a quello alto e lungo che abbiamo nominato in tanti mentre il tuo microfono non microfonava”. La risposta dell’ex moglie di Francesco ha fatto tanto divertire il pubblico e sicuramente anche l’ex marito. Insomma, nonostante tra i due ormai l’amore sia finito da tanto tempo, la complicità sembra essere ancora molto alta.