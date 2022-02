Francesco Totti chiamato da Noemi a C’è Posta per te, La reazione di Ilary è sconvolgente, ecco cos’ha pubblicato

Francesco Totti è sbarcato a C’è posta per te e, scherzo del destino, è stato chiamato da una ragazza 21enne di nome Noemi, che ha voluto fare una sorpresa ai propri genitori. Perché scherzo del destino? Perché nell’ultima settimana, come è arcinoto, è esplosa la notizia che ha raccontato che l’ex capitano giallorosso e la moglie Ilary Blasi sarebbero alle prese con una profonda e impetuosa crisi matrimoniale.

Crisi in cui ci sarebbero stati anche tradimenti reciproci. Si è sussurrato che l’ex Letterina avrebbe avuto un flirt con un attore e che l’ex calciatore si frequenterebbe da tempo con una tale Noemi, donna che ricorda fisicamente molto Ilary. Sulla vicenda è persino intervenuto l’ex marito della presunta nuova compagna di Totti. Ecco perché a C’è posta per te è parso uno scherzo del destino il fatto che la giovane a cui ha dato manforte Totti si chiami Noemi.

C’è posta per te, lo zampino di Maria De Filippi sulla puntata con protagonista Totti

Non è chiaro quando sia stata registrata la puntata del people show andata in onda su Canale Cinque il 26 febbraio, ma quasi con assoluta certezza prima che scoppiasse la bomba gossippara. Dunque è stato solo un caso che Maria De Filippi abbia deciso di trasmettere la puntata proprio pochi giorni dopo il can can scatenatosi attorno alla “caso Totti -Blasi“? Una coincidenza? Forse sì, ma anche forse no.

Come è risaputo, C’è posta per te è registrato. Il che spinge a pensare che non ci sia soltanto una sola puntata pronta nel cassetto. Insomma, per farla breve, può darsi che la conduttrice pavese, tra le puntate che potrebbe avere avuto a disposizione, abbia scelto proprio quella in cui c’è stata la presenza della bandiera della Roma per stare su un argomento attualissimo: appunto la crisi tra Totti e la moglie.

D’altra parte la moglie di Maurizio Costanzo è la regina della tv mica per niente. Chi la conosce bene racconta di una donna talentuosa, acuta, osservatrice e dotata di particolare intelligenza, che nulla lascia al caso. Difficile quindi pensare che la puntata con l’ospitata di Totti sia stata mandata in onda in questo periodo per puro caso. Per quel che invece riguarda il nome di Noemi, si è senza dubbio trattato di una coincidenza, in questo caso di un vero e proprio scherzo del destino.

Ilary, il gesto per Totti durante C’è posta per te

Da rilevare inoltre che Ilary, nel corso della messa in onda della puntata, ha pubblicato una Stories Instagram, in cui ha mostrato di essere davanti alla tv a guardare l’ospitata del marito. Dalla foto messa in rete si nota anche un piede, probabilmente quello di Francesco Totti. La crisi sta per essere superata? E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi