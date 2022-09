francesco-totti-confessa-tutto:-“ecco-con-chi-mi-ha-tradito-ilary,-un-uomo-che-non-sopporto,-ero-distrutto”

Dopo mesi di silenzio Francesco Totti ha finalmente deciso di parlare della rottura del suo matrimonio con Ilary Blasi. E’ accaduto tutto durante l’estate e la notizia ha lasciato di stucco l’Italia intera. Nonostante in molti fossimo in vacanza, distratti dalle vacanze, non abbiamo potuto fare a meno di aprire i siti di gossip e cercare notizie in più su questo divorzio. Se ne sono dette di tutti i colori: soprattutto si è parlato moltissimo della relazione del calciatore con Noemi, una donna conosciuta durante le partite di padel. Successivamente, ci ha pensato la show girl a far parlare di se.

Ilary Blasi si è data molto da fare nel corso dell’estate. I suoi scatti hanno fatto uscire fuori di testa i follower: pose da single, direbbe qualcuno. Anche le sue frecciatine non sono passate inosservate. Ma adesso Francesco Totti ha deciso di reagire. Soprattutto, ha affermato con convinzione di non essere stato il primo a tradire. In 20 anni di amore ci sono stati molti pettegolezzi riguardo la coppia, ed entrambi si erano abituati a conviverci senza destabilizzare il loro amore. Ma nell’ultimo periodo il calciatore riceveva segnalazioni da persone di cui si fidava molto, così ha deciso di controllare il telefono della moglie.

E’ stato allora che ha scoperto che Ilary Blasi aveva una relazione. In particolare, la show girl utilizzava la sua parrucchiera per mettersi in contatto con l’uomo misterioso che frequentava a Milano. Per Francesco Totti è stato un duro colpo, ma in un primo momento ha deciso di non svelare nulla per non rovinare la sua famiglia. Ogni volta che sua moglie partiva per Milano per condurre L’Isola dei Famosi, però, l’uomo era consapevole che avrebbe trascorso la notte tra le braccia di un altro. L’uomo ne ha svelato i dettagli nel corso di una intervista esclusiva a Il corriere della sera.

Francesco Totti non ha voluto svelare l’identità dell’amante di Ilary Blasi: “Non mi faccia dire il nome. E’ una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. E’ stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”. Così, da marzo, è iniziata la sua storia con Noemi: “Prima ci frequentavamo come amici. Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia.” Da quel momento sono cominciati i dispetti da parte della sua ex moglie, nonostante il calciatore sperasse in una divorzio pacifico.

“Le ho proposto di dividerci la casa, ma lei non ha voluto. Vuole restare soltanto lei e basta. Poi è partita con la sorella per la Tanzania. Una vacanza pagata da me. Non è tutto qui. Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Io le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso.

Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo”. Insomma, sembra proprio che a Francesco Totti e Ilary Blasi la situazione stia sfuggendo di mano. Cosa risponderà la show girl? Cosa succederà in questo periodo nella grande villa? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Francesco Totti confessa tutto: “Ecco con chi mi ha tradito Ilary, un uomo che non sopporto, ero distrutto” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.