Francesco Totti è furioso dopo gli ultimi gossip: presto romperà il silenzio?

Ilary Blasi, il suo ex marito è andato su tutte le furie? L’ultima indiscrezione

Ormai non c’è un solo giorno in cui non spunti un gossip su Francesco Totti, la sua ex moglie e la sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi. E sull’ultimo numero del magazine Chi è stato rivelato che sarebbe stato lui ad aver dato vita a questa crisi iniziando una storia clandestina con la Bocchi (scoperta poi dalla ex moglie tramite un investigatore). Finita qua? Nemmeno per idea perchè Il Corriere della sera ha rivelato che proprio quest’ultima indiscrezione lanciata dal settimanale pare abbia fatto perdere le staffe all’ex calciatore della As Roma: “La sua capacità di sopportazione è al limite….”

Francesco Totti pronto a rompere il silenzio? Il nuovo retroscena

Il quotidiano Il Corriere della sera, dopo aver rivelato che l’ex marito di Ilary Blasi pare essersi molto arrabbiato per via dell’ultimo gossip lanciato ieri dal settimanale Chi, ha anche colto la palla al balzo per svelare un nuovo retroscena. Di cosa si tratta? In base ai rumor raccolti dal popolare quotidiano pare che l’ex calciatore sarebbe pronto finalmente a vuotare il sacco e spiegare a tutti le cose come stanno: “Presto potrebbe decidere di parlare. Magari tra 48 o 72 ore….” Il giornale ha poi rivelato che se davvero dovesse rompere il silenzio sicuramente non la toccherà piano, anzi: “E di certo saprà farsi sentire…”

Fake news sull’ex calciatore e Ilary Blasi? I gossip sulla ex coppia impazzano

Il Corriere della sera ha poi fatto sapere di aver contattato fonti vicine a Francesco Totti. E queste fonti avrebbero rivelato al quotidiano che l’ex calciatore avrebbe bollato tutti questi pettegolezzi circolati sul suo conto come fake news senza se e senza ma:

“Tali illazioni vengono respinte come gigantesche castronerie, falsi, bufale, maldicenze senza fondamento…”

Sarà vero? Chissà, intanto Dandolo sull’ultimo numero del magazine Oggi ha rivelato di essere venuto a conoscenza che mesi fa Noemi Bocchi era allo stesso ristorante a pochi tavoli di distanza dalla coppia scoppiata. E Dagospia.it, che ha rilanciato questa indiscrezione del giornalista, ha quindi lanciato questa ipotesi: “Totti segretamente frequentava Noemi e la includeva nelle sue serate romane nonostante ci fosse anche Ilary?” Quale sarà la verità? Presto l’ex popone dirà finalmente la sua verità?

