Francesco Totti e Ilary Blasi hanno festeggiato il loro 16esimo anniversario di matrimonio in un luogo paradisiaco. Ecco gli scatti.

E’ una delle coppie più amate e seguite del nostro Belpaese e, con il loro amore e la loro unione, hanno conquistato i cuori di migliaia di telespettatori. Adesso, a distanza di 16 anni dal loro fatidico sì, Francesco e Ilary sono più innamorati che mai. A dimostrarlo sono i numerosi scatti che entrambi condividono sui loro profili social, e che trasmettono sempre di più l’idea di famiglia. Siete curiosi di sapere dove hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio? Ecco qualche foto.

Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano l’anniversario: il magnifico luogo

Sui loro profili Instagram ufficiali, Francesco e Ilary hanno pubblicato alcuni scatti e video che li ritraggono mentre sono in procinto di festeggiare il loro 16esimo anniversario di matrimonio insieme ai loro tre splendidi figli: Christian, Chanel e Isabel.

Nei vari post, non si può fare a meno di notare la tavola rotonda e imbandita con decorazioni, bicchieri verde oliva e una serie di piatti già addobbati. Si tratta dunque di una meravigliosa terrazza che si affaccia sulle bellezze di Roma: il posto si trova all’ultimo piano di Palazzo Taverna, edificio che fu commissionato dal cardinale Giordano Orsini e che è situato a pochi passi da Castel Sant’Angelo. Nel cortile, c’è anche una grandissima fontana del periodo seicentesco.

Nello stesso luogo, sono state girate anche alcune scene del film Premio Oscar ‘La grande bellezza‘ di Paolo Sorrentino. Inoltre, sui social il posto è conosciuto come Vio’s Cooking, dato che prende il nome dalla sua proprietaria Violante Guerrieri Gonzaga. Quest’ultima ha infatti creato un servizio di ‘cooking experience‘ proprio su quella terrazza, dedicato però solamente a persone selezionate.

La coppia ha inoltre pubblicato una bellissima foto di famiglia, che ritrae i cinque componenti seduti attorno al tavolo mentre attendono le portate. Il posto è magico, e i fans non hanno potuto fare a meno di commentare e complimentarsi con la scelta da loro effettuata. Per la famiglia Totti, è stata sicuramente una giornata da non dimenticare mai!