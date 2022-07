Francesco Totti e la verità su Noemi, parla un amico: “È una cosa importante”

L’amico del calciatore sulla separazione da Ilary Blasi: “Noemi per lui non fu solo una storia di una sera”

È l’argomento più discusso del momento, quello che si trova in cima alle ricerche del web e dei social. Si tratta della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, ufficializzata ieri sera con un comunicato dei rispettivi coniugi, ormai ex. Da quel momento non si parla d’altro e tante sono le ipotesi fatte. Come quella che vedrebbe Francesco Totti già fidanzato con una nuova donna, la stessa Noemi di cui mesi fa si era già parlato come presunto tradimento nei confronti di Ilary. A fare chiarezza adesso ci pensa Alex Nuccetelli intervistato da Il Messaggero. Fu lui anni fa, famoso pr romano, a fare incontrare Ilary e Francesco e adesso pare anche Totti e Noemi. E proprio su questi ultimi Alex dice:

“Sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui”.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: “Si sono presi del tempo per sistemare tutto” svela l’amico

Stando a quanto racconta l’amico comune i due ormai ex coniugi avrebbero temporeggiato e aspettato prima di ufficializzare la separazione perché avrebbero atteso che lei finisse l’impegno con L’Isola dei famosi. In effetti i tempi coincidono. “Si sono presi del tempo per organizzare tutto” prosegue Alex Nuccetelli “sistemare anche i vari rapporti economici”. E mentre spuntano nuovi retroscena sulla separazione secondo Alex Ilary e Francesco si sono presi del tempo anche per i rispettivi attuali nuovi compagni. Sull’ormai ex coppia però Nuccetelli spende solo parole positive e descrive loro come “due bravissimi ragazzi seri”.

Noemi e quella somiglianza con l’ex moglie del calciatore: il pr conferma

A saltare all’occhio guardando le foto che circolano in rete su Noemi, nuova presunta compagna di Francesco Totti, si nota una certa similarità con Ilary Blasi. A tal proposito Alex Nuccetelli conferma e dice: “È vero, c’è una somiglianza”. Adesso per Ilary e Francesco si apre il momento più importante, quello di gestire la separazione tutelando i loro tre figli. “Li hanno cresciuti con valori solidi” assicura Alex che, infine, si dice davvero molto dispiaciuto per la fine della storia della Blasi e di Totti.

